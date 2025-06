Valeria Márquez: Reportan que saquean la vivienda de la influencer asesinada en Zapopan

Ciudad de México.- De nueva cuenta el caso de Valeria Márquez se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que recientemente se ha dicho que alguien muy cercano a la joven influencer saqueó la vivienda de la ahora difunta influencer, la cual por desgracia fue asesinada en Zapopan, mientras que estaba en el interior de su negocio de belleza. Informes señalan que fue el propio padre de Valeria.

Sin saber que estaba viviendo el último día de su vida, Valeria se presentó en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, y realizó su rutina normal, se conectó en redes y habló con sus fans, que como siempre le enviaron uno que otro detalle, por aplicaciones de repartidores. Desgraciadamente, uno de los que se dijeron ser parte de esta red de envíos, en realidad mintió para poder entrar y así dispararle a quemarropa a la influencer en tres ocasiones, sin importar que estaba en un 'live' en su cuenta de TikTok.

A casi un mes de este lamentable asesinato, pese a que no se tiene a detenidos y su mayor sospechosa, Vivian de la Torre, ya es descartada como culpable, ahora también se dice que su pareja, conocido como Moy, está en problemas económicos pues todos dependían de su salón de belleza, y el padre de la joven, al haber dado la mayor parte de dinero para su apertura, se ha cobrado a la mala la deuda y saqueó su departamento.

Según el periodista de investigación, Fabián Pasos 'Mafían', en su reciente canal de YouTube, declaró que el padre de la influencer, de la que no se ha dicho el nombre, ya se presentó en la casa que compartía con su tío y novio, y la saqueó por completo buscando los objetos más valiosos y todo lo que pudiera dejarle dinero: "El papá ya exigió todo, que se va a quedar con todo por el dinero que le prestó a Valeria y le valió madre que sus tíos pusieran porcentaje de inversión. El papá fue a sacar todas sus cosas de la casa de los tíos, te habló absolutamente de todo".

Se quería llevar hasta las cosas de ellos, pero ahí sí ya no se dejaron, claramente él estaba creyendo todo lo que decían en las redes y exigía que le dieran todo lo que tenía Valeria, ya que hasta el colchón movió, no encontró nada, porque no existía tal cosa", agregó,