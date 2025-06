Verónica Castro envía inesperado mensaje a Yolanda Andrade tras acusaciones de embrujarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y famosa actriz, Verónica Castro, reapareció como presentadora del homenaje a uno de los mejores cantantes mexicanos, Marco Antonio Muñiz, y sin poder evitarlo, fue abordada por la prensa. Por primera vez en años, le mandó inesperado mensaje a su supuesta expareja y presentadora, Yolanda Andrade, con respecto a su estado de salud, después de que se le acusara de embrujarla.

La presentadora de Montse y Joe, desde el 2023 enfrenta severos problemas de salud, incluso estuvo al borde de la muerte, y dado a que ya van más de dos años sin encontrar alivio, se comenzó a rumorar que Castro la embrujó para vengarse de que Yolanda filtró su romance y boda secreta. Ahora, por fin, tras tantos dimes y diretes, Verónica habló del tema y le mandó a decir a la también actriz que desea tenga salud y que su 'macumba', solo la hace al cantar sobre dicho tema: "Qué tenga mucha salud y que Dios la guarde. Macumba solamente la hago en el escenario".

Después de negar hacer daño a Andrade, Verónica se alejó de los medios sin perder la sonrisa. Pero, antes de que el ambiente se tensara, la actriz se mostró muy simpática al hablar de su hijo, Cristian Castro, afirmando que ella no dirá nada de la boda, pues no cree que realmente llegue al altar: "Yo no creo nada, yo hasta no ver no creer como Santo Tomás". Sobre las declaraciones del cantante sobre que quiere más a Mariela Sánchez que a él, su respuesta fue clara y precisa: "Anda tu a creer eso, ¿cómo la voy a querer más que a mi hijo?".

Sobre el hecho de que 'El Gallito Feliz' quiere volver a vivir con ella, la actriz de Rosa Salvaje entre risas y con mucho humor dijo que no, que para nada va a vivir con él y Mariela, que luego si se pelean que haría ella viendo por la ventana, por lo que prefiere estar en su casa tranquila: "Ay no, no. Que no sean montoneros, yo me voy a vivir tranquila, porque si no ¿que voy a hacer yo ahí con ellos?, si se pelean ahí un día, imagínate, me toca a mi por la ventana".

Finalmente, la expresentadora de Big Brother VIP, al tocar el tema de que podría volver a ser abuela por el lado del intérprete de No Hace Falta, ella solo mencionó que en su opinión no era el mejor momento para pensar en traer más niños al mundo, ya que se vivía una fuerte crisis de todo tipo, pero que al final, solo Cristian sabía que hacía: "Ay Dios mío, no sé, los niños hay que cuidarlos mucho, y ahorita son momentos muy difíciles, no sé si sea bueno traer niños a este mundo, pero bueno, allá ellos".

Fuente: Tribuna del Yaqui