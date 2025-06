Acabó desfigurado: Tras dejar Televisa por TV Azteca, famoso actor ¿acaba pidiendo limosna?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien trabajó por décadas en Televisa y que hace poco estuvo trabajando en TV Azteca, dejó sin palabras a todo su público debido a que el pasado mes de mayo acabó 'desfigurado' del rostro tras sufrir una parálisis facial. Tras este serio problema de salud, se especuló que el artista estaba atravesando un nuevo problema económico, que incluso lo estaría obligando a pedir limosna.

Se trata de Carlos Espejel, quien el mes de mayo estuvo a punto de perderlo todo debido a que un incendio arrasó con su escuela de actuación, aunque por fortuna no hubo víctimas fatales. Debido al estrés que le generó esta situación, pues gran parte de su patrimonio estaba invertido en este proyecto, el también comediante presentó parálisis facial.

Luego de todo el revuelo que generó esta noticia, ahora el protagonista infantil del programa Chiquilladas apareció en sus redes sociales para agradecer el cariño y apoyo recibido por parte de sus seguidores ante esta situación y contó que por fortuna está mejorando: "Hey chiquibandita, ¿cómo están? Bueno, este videíto es para compartirles que cada día voy un poquito mejor, que cada vez me siento mejor. Y darles las gracias por sus muestras de cariño que me han mandado muchos mensajes", comenzó el famoso.

Muchas gracias, la verdad es que ayuda mucho, ayuda mucho el hecho de sentirte querido, de sentirte admirado, respetado, de sus mensajes, de sus llamadas por teléfono, de sus... todo, muchas, muchas gracias. Me han hecho sentir especial. Gracias, gracias", añadió.

Además, Espejel aprovechó el momento para desmentir los rumores que circulan sobre una supuesta recaudación económica para auxiliarlo ante su complicada situación: "No es cierto que yo estoy pidiendo una recolecta o que lo hago para pedir dinero. No lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora. Si lo tuviera que hacer, lo haría porque no creo que tenga nada de malo el pedir ayuda, ¿no? En caso de que así fuera. Pero gracias a Dios, a mi trabajo, a mi esfuerzo, pues no es mi situación", puntualizó.

El artista de 53 años también externó su respaldo a las personas que han enfrentado un escenario similar al de él, haciendo hincapié en que la atención médica es fundamental para salir avante de este padecimiento: "Me doy cuenta que hay un montón de gente en esta misma situación que ha tenido un papá, una mamá, un tío, un hermano que está en esta situación. Se llama Parálisis de Bell. Bueno, solidarizarme con ellos, decirles que sí se puede, que se puede salir adelante, que hay que entrarle a las terapias. Y es lo que estoy haciendo. Pero que ayuda mucho, mucho", concluyó.

Fuente: Tribuna