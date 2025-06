Alicia Villarreal crea nuevo himno para las mujeres; lo hace desde su vivencia personal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alicia Villarreal es de las cantantes del regional mexicano más aclamadas, ya que con su voz ha logrado que sus canciones sean escuchadas por miles de personas. Gracias a todo eso es capaz de tener un gran alcance e influencia en la sociedad y en especial con sus fans. Actualmente pasa en un momento de su vida de trasformación tanto personal como profesional, por lo que afirmó que se encuentra escribiendo canciones relacionadas a sus vivencias personales.

"Estoy en terapias desde el año pasado, eso se ha vuelto muy importante en mi vida. Me han pedido que escriba lo que siento… y yo no rompo nada, lo guardo, lo convierto en canción". dijo la cantante. Además agregó que ya tiene lista una canciones la cual considera será el próximo himno para las mujeres de México. La regiomontana contó su experiencia de todo el proceso creativo que ha tenido, y lo mira como una manera de expresar lo que una gran de mujeres viven.

Se esperan su próxima presentación/ Créditos: Internet

Por lo que uno de los objetivos que tiene al sacar sus nuevas canciones, es que sirvan como espacio de justicia y libertad de todos los que han pasado por esas situaciones. "En este ambiente es difícil expresarte como cantautora. Entonces, escribir mi historia me representa, y, aparte, yo puedo, pues ser intérprete de esos momentos, lo quiero hacer con mucha dignidad. Entonces, he escrito unas nuevas canciones fuertes, porque así es lo que he hecho toda mi vida", mencionó.

Otras de las cosas que dijo durante la entrevista, fue que escribe dependiendo lo que se encuentre sintiendo, por lo que si se siente enamorada entonces escribe desde el amor, al igual que si esta pasando por momentos felices, tristes o de angustia, ya que da a entender eso no tiene nada de malo, ya que a ella también la han dañado. Además, destaca que cuando se encuentra arriba del escenario lo siente como un lugar donde puede ser ella misma.

Por ultimo, Villarreal aprovechó la oportunidad para dar las gracias a todos los que han brindado su apoyo, es especial en el suceso ocurrido el pasado 16 de febrero, pues al momento de finalizar su presentación, realizó la ya conocida señal de auxilio con la mano, tal acto provocó alarma en los fans, por lo que el momento rápidamente se viralizó. Actualmente aún se encuentra en medio del proceso legal contra su aún marido Cruz Martínez por violencia intrafamiliar, por lo que se espera que todo salga lo más rápido posible a favor de la regiomontana.

Fuente: Tribuna