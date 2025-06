Beto Quintanilla Jr. acusa intento de extorsión por presunto miembro del Cártel del Golfo

Comparta este artículo

Reynosa, Tamaulipas.- Beto Quintanilla Jr., hijo de Norberto ‘Beto’ Quintanilla Iracheta, un reconocido cantante de corridos, denunció en redes sociales una amenaza de muerte y una extorsión telefónica por parte de un presunto integrante del Cártel del Golfo, pues presuntamente esta persona le pidió al famoso un determinado monto de dinero para dejarlo presentarse en sus conciertos.

“Aguas raza, ya andan las olas de extensiones falsas, no caigan. Ya nos tocó a nosotros el día de ayer. Lamentablemente uno pone su número para contrataciones, pero esta gente que se dedica a extorsionar de ahí lo obtuvo. No caigan con esos lacras que quieren meter miedo con información falsa. Compartan para que llegue a más personas y no caigan. Yo te cuido, tú me cuidas. Dios nos proteja. Amén”, eso escribió Norberto en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el famoso compartió un fragmento del audio en entrevista radiofónica con Azucena Uresti, presentadora de noticias para Milenio Televisión y Radio Fórmula. En el mismo se puede escuchar al sujeto decirle a Quintanilla que pertenece al cártel de drogas mexicano, pero además también le deja en claro que, para poder seguir trabajando, deberá darle dinero; de lo contrario, se arrepentirá.

El cantante denuncia intento de extorsión

“Cártel del Golfo, ¿sí me entiende señor Beto? Esa es la organización que yo vengo representando. Pero lo que yo quiero es que tú cuando te subas a un escenario, te subas tranquilamente, sin ningún pedo. Acá esta situación no llega al punto que se salga de control. Tienes un rato con tu proyecto y nadie te había molestado anteriormente”, afirmó el supuesto criminal, del cual se desconoce su identidad.

Asimismo, el músico le contó a Azucena que en un inicio se asustó bastante pero agradeció a Dios que al final su vida sigue normal. Sumado a esto, confirmó que eso sucedió a inicios de la semana y que, afortunadamente, hasta ahora no ha recibido nuevas llamadas. Finalmente, mencionó que aunque desea realizar una denuncia, no lo ha hecho por problemas con su agenda.

Fuente: Tribuna