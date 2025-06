¡Casi la mata! Actor de Televisa intenta apuñalar a su madre; Filtran escalofriante AUDIO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se le acusara de intentar acuchillar a su propia madre, el reconocido actor de Televisa mexicano, Leonardo García, y que supuestamente su difunto padre, Andrés García, le disparó en el pie para evitar que le quitara la vida, ahora, se ha filtrado un escalofriante audio, en el que se puede escuchar a su progenitora, Sandra Vale, en el que afirma que casi la mata a puñaladas.

El nombre de Leonardo ha estado en medio del escándalo desde hace varias semanas, debido a que se ha dicho que recayó en las adicciones al alcohol y hasta habría violentado en más de una ocasión a su actual pareja, Flaminia Villagrán, quien al parecer le perdonaría con la condición de que fuera a un centro de rehabilitación. Por su parte, el actor ha negado rotundamente tener problema con la bebida y que jamás ha sido agresivo con su pareja.

Pero, hace varios días, los señalamientos en contra de Leonardo fueron en aumento, pues en TV Notas aseguraron que el joven agredió a su madre estando en estado de ebriedad y la quiso acuchillar en más de una ocasión, pero que su padre, el difunto actor de Pedro Navajas interino y le disparó en el pie para impedirlo: "Andrés le reclamó a Leonardo y este se puso loco, abusivo. Discutieron y dicen que su propio padre... le dio un tiro en el pie".

Ante esta situación, Gustavo Adolfo Infante, durante una de las transmisiones de su canal de YouTube, se enlazó en directo con el primogénito de Andrés, y le cuestionó por este motivo, a lo cual, el actor no tuvo reparo alguno en reírse y afirmar que él no había hecho nada de eso, además de burlarse de la revista, declarando si no sabía si reírse o llorar de todo el tiempo que le dedican: "Ya no sé si reírme, o llorar, o si tengo un fan en TVNotas".

Sin embargo, una vez más, en la mencionada revista, han compartido un audio, cortesía de Javier Ceriani, en el que se puede escuchar a la madre d Leonardo decir que falló en su ataque y por eso no estaba muerta, porque no logró apuñalarla en el estómago, pero que sí estuvo muy cerca de matarla: "Estuvo cerca de quitarme la vida con ese cuchillo en la garganta... Fui a Acapulco y Andrés me hizo ir directamente a la casa. Yo llevaba una blusa de manga larga y me dijo que me la quitara... No quería que él supiera, pero el ya sabía... Mi excuñada le había llamado. No hablaron con él durante un año".

Fuente: Tribuna del Yaqui