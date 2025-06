¿Christian Nodal? Mhoni Vidente estremece con escalofriante predicción: "Viene la muerte"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida pitonista, Mhoni Vidente, una vez más ha estremecido a sus fans, debido a que en su más reciente lectura de cartas hizo una escalofriante predicción, en la que afirma que para el mundo de la música habrá una gran pérdida, y que "viene la muerte" detrás de uno de ellos y será un hecho muy público y que dejará un gran vacío, ¿acaso Christian Nodal corre peligro?

Desde hace más de una década que Mhoni es una de las astrologas más famosas en todo México, sus horóscopos son los más leídos y hasta ha tenido su propio espacio al aire en el programa Hoy, y ahora tiene su espacio en El Heraldo TV, en donde se dedica a leer las carta y dar predicciones específicas, como la ocasión en la que afirmó que temblaría en México, huracanes, o qué pasará con la vida de los famosos.

En esta ocasión, por desgracia ha dado una predicción terrible, y es que afirmó que el terrible asesinato de los integrantes del Grupo Fugitivo, en Reynosa, Tamaulipas, no será el único crimen a intérpretes del género grupero, sino que en este mes de junio, otro cantante va a sufrir un secuestro o será asesinado de forma pública: "Lo que pasó en Reynosa Tamaulipas, con Grupo Fugitivo, eran 5 muchachos jóvenes, espero no vuelva a pasar pero sí viene la carta de la muerte sobre uno de los gruperos más importantes del país. Estamos hablando de un levantón, de un secuestro o un asesinato".

Christian Nodal. Internet

Aunque Mhoni no dio el nombre del artista o la banda que enfrentaría este ataque en contra de su vida, sí dio detalles muy específicos que podrían apuntar al esposo de Ángela Aguilar, o incluso a Eduin Caz, al cual ya le ha advertido de atentados y ha sido amenazado: "Es uno de los personajes que ahorita tiene mucho renombre, entre 25 y 28 años de edad. Es un hombre joven, del norte del país y que se visualiza que la carta de la muerte va a estar sobre esta persona".

Finalmente, la vidente envió un mensaje a todos los artistas de la comunidad de la música, especial a los del género grupero y ranchero, como el yerno de Pepe Aguilar, pidiendo que se cuiden y no se confíen de nada, que se mantengan lejos de los problemas y estén atentos a cualquier peligro, afirmando que espera poder equivocarse: "Cuídense mucho, no se metan en problemas, esperemos que sea predicción no cumplida".

Fuente: Tribuna del Yaqui