Danna y Belinda estarían preparando posible dueto; la colaboración sorprende a fans

Ciudad de México.- Durante la presentación del nuevo material discográfico de Belinda, estuvieron presentes algunas de las más populares representantes del pop, entre ellas Danna y Kenia OS; la primera dejó sorprendidos por sus palabras a fanáticos y a medios, puesto que hace tiempo los seguidores de ambas artistas las atacaban y las comparaban, pero ahora se habla de un posible dueto entre ella y la nacida en España.

La cantante de Sodio reveló que Belinda y ella estarían planeando algo especial, esto sin dar demasiados detalles; Danna además habló sobre cómo las dos se encontraban pensando cosas, pero evitó decir algo más. “Yo y Belinda creo que hemos estado pensando muchas cosas. Solamente lo vamos a dejar ahí en la sorpresa porque creo que va a ser un momento muy lindo. Y hay que trabajarlo muy duro", expresó.

Sí, claro.... Estamos preparando cosas y lo sorprenderemos en algún momento", añadió la mexicana.

Las declaraciones desataron un fuerte entusiasmo entre sus fanáticos y los de Belinda, quienes ya especulan sobre el estilo musical que podrían fusionar en conjunto. Danna también fue consultada respecto a la reciente restricción de los corridos y si esto influiría en su arte o en una eventual unión con Belinda. Al respecto, opinó: “El género va más allá. Lo que hagan los compañeros creo que es muy punto y aparte de lo que sea un género musical. Al final, el corrido es un género que es difícil, obviamente".

Yo tengo amigos que de verdad los veo y digo: es muy su nicho y es su manera también de crear. En este caso, Beli haciéndolo pop me parece brutal y una genialidad y tiene que fluir, ¿no?”, confesó.

La artista también abordó las opiniones negativas que ha recibido durante su trayectoria, especialmente desde plataformas digitales. “No debe de importar a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Yo creo que de las cosas más lindas que he aprendido en esta vida es ir como los caballos hacia adelante y sin voltear a los lados y estar enfocado en uno, en las personas que te suman. Digo, estoy por cumplir 30 y me siento mejor que nunca, me siento más guapa, más valiente, más poderosa".

Fue un momento de mucho crecimiento y yo creo que es que todos debemos de estar en esa mentalidad y trabajar para que el exterior no nos invada y no nos oscurezca.”

Recientemente, Cazzu mencionó que, entre los pocos artistas mexicanos que conoce, destaca Danna. Ante este comentario, la cantante no dudó en elogiarla: “Yo a Cazzu la amo, yo a Cazzu la amo y me parece una mujer increíble, talentosísima y como todas en esta industria. Viene la revolución de las mujeres”.

Fuente: Tribuna