Despiden a querida integrante de 'Hoy' y rompe en llanto: "Mejor que se vaya Escalona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 6 de junio se vivió un inesperado momento en plena transmisión en vivo del programa Hoy debido a que se realizó la segunda eliminación en el reality Hoy soy el chef, donde ocho parejas de famosos comenzaron a enfrentarse desde el lunes 26 de mayo en busca de convertirse en los ganadores de esta primera edición.

Desafortunadamente, quienes tuvieron que abandonar la competencia esta mañana fueron 'Los Garnacheros', dupla integrada por los actores Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, quienes en la vida real tienen un hermoso matrimonio. A lo largo de estas dos primeras semanas de competencia, la veracruzana y el mexicano-americano demostraron ser grandes cocineros, por lo que se creía que podrían llegar a la gran final.

Sin embargo, a los esposos no es alcanzó para avanzar a la siguiente ronda, pues no consiguieron obtener puntos extras con la primera cocinada del viernes, que fueron unos sopes de chorizo y frijol, además de que en el segundo reto no realizaron tantas banderillas. De igual forma, influyó mucho el voto del público, el cual decidió salvar a la pareja 'Marath', conformada por Arath de la Torre y Mario Bezares.

Cinthia Aparicio rompió en llanto tras ser eliminada de 'Hoy soy el chef'

Alexis y su esposa se quedaron al final con Mariazel y Carlos Arenas, siendo los primeros los eliminados de la semana. Tras escuchar que debían abandonar la competencia, Cinthia no pudo contener el llanto y dijo: "Es una montaña rusa de emociones, no nos queríamos ir, pero así es la vida... así como resolví en la cocina, voy a resolver en la vida". Asimismo, la veracruzana rompió en llanto al escuchar las muestras de cariño de todos en el foro.

Cabe resaltar que los televidentes estallaron de enojo al conocer que Aparicio y Ayala eran los eliminados, pues consideran que habían hecho un excelente trabajo en la cocina. Algunos fans mencionaron que la producción podría estar protegiendo a Karime Pindter y Tania, quienes tuvieron malas cocinadas esta semana, y otros opinaron que Andrea Escalona debería de ser la siguiente expulsada de Hoy soy el chef.

Estos fueron algunos de los comentarios:

Se tuvo que haber ido Escalona".

Mejor que se vaya Escalona".

Dejen de proteger a sus conductores".

Saquen a Escalona y su compañero".

Fuente: Tribuna