Guns N' Roses vuelve a México: Anuncian conciertos en CDMX; conoce fechas y detalles

Ciudad de México.- Después de dos años de su última presentación oficial en tierras Aztecas, Guns N' Roses, acaba de dar la mejor noticia para los amantes del rock y sus millones de fans latinos, y es que vuelven a México con una gira por toda Latinoamérica. La agrupación estadounidense anunció concierto en la Ciudad de México, por lo que te presentamos las fechas establecidas y detalles de la preventa.

Si de rock se habla, no cabe duda que la banda antes mencionada es de las primeras en la lista de favoritos al rededor del mundo, y ahora, después de dos años de su última gira, We're F'N' Back, que concluyó en México en el mes de octubre del 2022, una vez más estarán de regreso en tierra Azteca. Fue mediante sus redes sociales que confirmaron que volverán a la Ciudad de México para deleitar a sus miles de fans mexicanos.

La legendaria agrupación de rock estadounidense, mediante su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, y demás, han confirmado que en su nueva gira, sí van a pasar por Latinoamérica con 13 espectáculos, hasta el momento, y en la lista además de ciudades como Bogotá, Medellín, Lima, también esta la Ciudad de México, y no cualquier fecha, sino que van a ser su cierre de oro con su listado de conciertos por toda Latinoamérica este 2025.

Según la imagen compartida por los creadores de Welcome To The Jungle, va a presentarse en el Estadio GNP Seguros, el próximo 8 de noviembre del 2025, siendo este el cierre de su gira por Latinoamérica. Cabe mencionar que la mencionada fecha es la única hasta el momento, pero podría aumentar una en caso de un soldout, como ha pasado con cantantes, como en el caso de Shakira que rompió récords o el de Cazzu.

Además de las fechas, se ha revelado que la preventa de boletos para ver a la agrupación liderada por Axl Rose, estarán disponibles para los tarjetahabientes HSBC, y será especial, por lo que solamente estará abierta la durante dos días, el 11 y 12 de junio, a través de la página ticketmaster.com.mx. En cuanto a los precios, aún se desconoce cuanto es que cobrarán, pero en base a conciertos anteriores se estima que los boletos tendrían costos de entre los 700 hasta los 5 mil pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui