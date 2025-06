Madre de Leonardo García niega intento de asesinato; el actor de Televisa revela se disparó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Sandra Vale, madre del reconocido actor, Leonardo García, recientemente ha aparecido en una entrevista en la que de manera contundente niega intento de asesinato de su propio hijo, como se ha estado publicando desde hace varios días. Por su parte, el actor de Televisa aclaró que a él no le dieron un balazo en el pie por este acto violento, sino que reveló que él mismo se disparó.

Hace varios días que en TV Notas afirmaron que Leonardo tuvo un intenso altercado con su madre hace muchos años, presuntamente causado por las adicciones que lo dominaban en ese momento, afirmando que se ponía tan violento que en una ocasión intentó arrebatarle la vida al querer acuchillarla en el abdomen y después en el cuello. De la misma manera, agregaron que Andrés García, su padre, le disparó en el pie por este motivo.

Pese a que ambos negaron dicha situación, en la misma revista exhibieron un audio en el que Sandra confirmaría lo informado por ellos, por lo que una vez más, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante han salido dar la cara y negarlo todo. La primera en hablar fue Sandra, quien señaló que su hijo toma copas sociales, pero no para hacer lo que dice la revista: "Claro que no Gustavo (me agredió Leonardo García) qué te pasa. Todo de esa revista de basura que nada más publican cosas malas. Leonardo no me acuchilló en su vida y su padre nunca puso una bala en su cabeza".

De la misma manera, asegura que ella como texana quiere interponer una demanda en contra del medio impreso, porque solamente comparten contenido que es basura y solo informan cosas que son unas completas mentiras, además de calificarlas como graves: "Claro, texanas no van a aguantar eso, ¿porqué no?, están publicando mentiras grandes. No no es nada mi voz, jamás, es una mentira enorme, y quiero demandar a esa revista, pero estoy muy enojada".

Por su parte, Leonardo declaró que considera muy bajo e insultante que compartan audios diciendo que son la voz de su madre cuando no es así, agregando que lo único que pueden hacer ambos en ese momento es solamente salir y dar la cara para que se vea que son ellos los que sí niegan: "Lo voy a consultar con mis abogados, para ver, porque si que hayan publicado unos audios, sí está cab.... Ya lo pusieron de viva voz de mi madre que esto no es cierto. No se puede hacer más al respecto que se diga de viva voz".

Con respecto al balazo en su pie, Leonardo mencionó que a los 12 años, cuando estaba en el rancho con el actor de Pedro Navajas, él tenía un arma, y al momento de querer enfundar la que le dio el escolta de su padre, ocurrió que él por error la disparó y terminó dándose un balazo él mismo: "Yo detoné el arma para hacía abajo, para poder enfundarla, entonces detoné el arma y me pegué un tiro en la pata en la parte derecha".

Fuente: Tribuna del Yaqui