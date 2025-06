Michelle Salas se sincera y confiesa recaída en su incurable enfermedad: "Es frustrante"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven influencer y modelo, Michelle Salas, acaba de emplear sus redes sociales para sincerarse con fans, con respecto a lo "frustrante" que es su proceso, ahora que ha recaído en su incurable enfermedad dermatológica, con la que ha estado luchando desde hace un par de años. La nieta de Sylvia Pasquel, confesó que deberá someterse a un nuevo tratamiento para buscar controlarlo de nuevo.

La hija mayor de Luis Miguel desde hace un par de años que enfrenta una enfermedad incurable, la cual por fortuna no es mortal y no hace que su vida corra peligro, pero sus afectaciones en la piel son de importante para la joven influencer, que también es modelo. Por este motivo, al tener una especie de recaída con sus afectaciones, la joven ha decidido sincerarse sobre el proceso que está enfrentando en este momento.

Para esto, Michelle, mediante su cuenta de Instagram, compartió un comunicado en el que declara que se encuentra en Miami y que fue a ver a la doctora Mónica, para comenzar con el plan que llevan semanas planeando para atacar su melasma, que es una afectación en la piel que provoca la aparición de manchas, sobre todo en aquellas zonas sensibles que están expuestas a los rayos solares, mencionando que ya tenía mucho que estaban bajo control, pero en los últimos veces ha estado de forma más recurrente y notorio.

La hija de Stephanie Salas declaró que tiene varios años en una lucha constante para mantener los síntomas a raya, algo que ha sido "frustrante", pues "no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado", por lo que hicieron una modificaciones al que ya tiene, y espera ver resultados pronto: "A ver cómo me va, ya les iré contando. Sé que muchas de ustedes también lidian con el melasma y, de verdad, hasta que no lo tienes no sabes lo frustrante que puede llegar a ser. Por eso me gusta compartirles estas cositas".

Pero eso no fue todo, pues la bisnieta de la difunta Silvia Pinal, declaró que además de este problema, también se está atendiendo una tensión y una contractura en el trapecio, que se hizo hace poco, afirmado que van a tratar de aliviarlo al aplicarle botox en dicha zona: "La doctora me recomendó ponerme bótox en el trapecio (que siempre tengo tenso y contracturado) para relajar el músculo y evitar que el nervio se enganche, como me pasa seguido". Al parecer los resultados no serán notorios hasta después de varias aplicaciones, en un par de semanas.

