"No se vale": Gabriel Soto arremete contra Laura Bozzo por insultos a él e Irina Baeva

Ciudad de México.- El actor Gabriel Soto de nueva cuenta salió a responder a Laura Bozzo, quien ha señalado que ella no ha perdido el proceso legal que enfrenta tanto con el mexicano, como con la actriz Irina Baeva, a quienes insultó en el pasado por su polémico romance. Como se recordará, la también abogada peruana tachó a la rusa de ser una "roba maridos" y a él de ser un "desgraciado" porque presuntamente iniciaron su relación cuando Soto seguía casado.

En entrevista para Televisa Espectáculos, el galán de telenovelas expresó que su intención de demandar a la originaria de Perú fue con un objetivo claro, a pesar de que la conductora insista en que solo emitió su postura como lo hubiera hecho cualquier periodista: "Yo hice esto con el fin de marcar un precedente de que tiene que haber una línea de respeto entre lo que son ustedes, los medios de comunicación, nosotros los actores, hacia el público, y ella está diciendo que simplemente dio una opinión", aseveró.

En este sentido, Soto subrayó: "No, las opiniones no llevan palabras altisonantes, no llevan agresiones verbales, no llevan juicios sin fundamentos, sin saber realmente cómo son las cosas, agrediendo con palabras feas". De acuerdo con la sentencia emitida por el juez, la exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars deberá sufragar una indemnización de 2 millones de pesos, por sus señalamientos contra Soto y Baeva.

Cosas sin sentido y cosas que dañan la integridad y te dañan como ser humano, y no solamente a ti, sino a tus hijos también y a tu familia, y tengo papá y tengo hijas. Entonces no se vale que alguien se sienta con ese derecho de poder opinar, agrediendo de esa manera", recalcó.

Asimismo, el histrión de 50 años dijo comprender que está en un medio donde se va a hablar de él, pero puntualizó que debe existir un límite entre las partes involucradas: "Opiniones va a haber siempre, somos figuras públicas, pero de eso a cruzar esa línea de ya hacer, pues ahora sí que agresiones, te digo, verbales y hablar de esa manera, ahí si no estoy de acuerdo", indicó. Cabe resaltar que Irina hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

En otros asuntos, Gabriel aclaró que se encuentra totalmente recuperado de salud, luego de que el año pasado sufriera un complicado episodio en el que incluso se contempló un posible diagnóstico de cáncer: "¡Estoy de maravilla!, Gracias a Dios, ya ha dado de alta desde prácticamente desde principios de año, lo cual, pues el universo me dio la bendición para poder estar ya en este proyecto al 200% con otra perspectiva de vida después de pasar una catarsis en todos los sentidos", culminó.

Fuente: Tribuna