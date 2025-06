¡Qué romántico! Kenia OS hace revelaciones sobre su vida amorosa con Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kenia OS, una de las cantantes y celebridades mexicanas más exitosas del momento, habló sobre su historia de amor con Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, con quien mantiene una relación desde marzo de 2025. La pareja es una de las más queridas por los fans, ya que suelen compartir públicamente varias situaciones románticas de su vida.

Es necesario mencionar que el intérprete de corridos tumbados confirmó el noviazgo con Kenia Guadalupe Flores Osuna a través de su cuenta de Instagram. La mujer de 25 años había subido una fotografía en la cual se le veía con una bolsa roja, una minifalda y unas botas largas color beige. A su vez, el exnovio de Hanna Howell le escribió un escueto pero significativo mensaje: “Me derrito por ti”.

Ahora bien, como te informamos en TRIBUNA, este pasado jueves 5 de junio Belinda presentó oficialmente su nuevo álbum, Indómita. En el evento no solo estuvieron algunos medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, pues también asistieron Kenia OS y Danna Paola. Esta última hasta afirmó que es muy posible que en fechas recientes se dé a conocer una colaboración con la exnovia de Christian Nodal.

Peso Pluma comentó una publicación de Kenia OS

Kenia OS revela detalles románticos de su relación

La intérprete de Malas decisiones reveló aspectos íntimos de su vida personal y su mirada sobre el panorama musical en México, además de ofrecer su opinión sobre el desarrollo del talento nacional. Por su parte, la artista se mostró emocionada al referirse a su vínculo con Peso Pluma, subrayando con esto lo importante y valioso que es al final del día el apoyo mutuo dentro de una pareja.

Ante las preguntas sobre la reciente restricción al estilo musical al que pertenece su pareja, Kenia OS optó por no involucrarse en la polémica. “Creo que es un tema que no me compete hablar, ya que soy una artista pop. Entiendo que se me cuestione, pero realmente, como su pareja, que entiendo por qué se me cuestiona, yo lo que hago es apoyarlo, estar para él y sobre todo compartir momentos felices, disfrutar el momento que tenemos juntos porque nos la pasamos trabajando”, afirmó.

Fuente: Tribuna/ Agencia México