Querido actor de Televisa huyó de México tras 'amenazas' del narco; su hermana reacciona

Ciudad de México.- Hace algunos meses, un querido actor de Televisa dejó sin palabras a sus fans al admitir de forma pública que tuvo que huir de México debido a que recibió amenazas del narco sobre un aparente secuestro, lo cual encendió las alarmas para él y su familia, por lo que decidieron mudarse al extranjero. Quién hizo tal revelación fue el también productor Toño Mauri, quien desde hace décadas radica en Estados Unidos.

Fue el pasado 2024 cuando el exintegrante de Fresas con crema hizo esta inesperada confesión ante las cámaras del programa Sale el Sol: "Fue por el año 2000, más o menos, fue cuando empezaron a pasar las amenazas y todas las cosas de secuestros, que hubo una época de muchos secuestros", contó Toño.

Sin embargo, a quien le cayó de sorpresa esta confesión fue a su hermana Graciela Mauri, quien en un reciente encuentro con los medios confesó que no estaba enterada de esta situación y dijo esto al escuchar las primeras interrogantes: "No, no, no, no, eso yo no me acuerdo que haya pasado, o no me acuerdo que… Fíjate, bueno, pues bendito Dios que mi memoria me falla, porque sí me da mi miedo hasta pensarlo, ¿sabes?".

Los actores, Graciela y Toño Mauri

No obstante, la famosa reflexionó sobre el tema y añadió que Toño no fue amenazado directamente, sin embargo, existía psicosis por otros casos: "O sea, sí creo que ha habido, creo que no fue un tal cual, ya recordé, creo que había como algo donde aparecía que podría hacerse y ellos prefirieron irse". A pesar de la experiencia de su consanguíneo, Graciela afirma que ella no se cambiaría de residencia, pues se encuentra sumamente feliz en tierras aztecas.

Gracias a Dios, este…, amo México. Entonces, creo que hacemos todo lo posible por estar lo mejor que se pueda y seguir aquí. Y él extraña mucho México y viene a cada rato, pero bueno, también lo entiendo y entiendo a tantas personas que han sufrido ese susto que pues te apaniquen", manifestó.

Como se sabe, esta no ha sido la única adversidad que ha enfrentado Toño Mauri, pues durante 2020 estuvo a punto de perder la vida a causa de complicaciones con el Covid-19. El histrión estuvo más de 4 meses en coma y tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón para sobrevivir. Por fortuna, el padre de la cantante Carla Mauri goza de muy buena salud y ha regresado al mundo del entretenimiento a través de diversos proyectos.

Fuente: Tribuna