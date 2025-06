¡Se enojó! Así reaccionó Eduardo Yáñez tras filtrarse que no pudo tener hijo con abogada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados el nombre de Eduardo Yáñez apareció en todos los titulares de la prensa debido a que se filtró que tuvo problemas para ser padre de forma reciente, pues la abogada Mariana Gutiérrez aseguró que intentaron embarazarse, pero el esperma del actor no sirvió. Tras salir a la luz esta noticia, se ha revelado que el histrión mexicano está furioso por las revelaciones sobre su intimidad.

Como se recordará, en días pasados la letrada acudió al programa de radio de la periodista Maxine Woodside con papeles en mano para comprobar que sí era cierto que ella y 'Lalo' buscaron ser padres juntos. Por lo anterior, el actor de novelas de Televisa ya cuestionó a la 'Reina de la Radio', asegurándole que lo dicho por Gutiérrez es totalmente falso.

Eduardo Yáñez me dijo que ¿cómo era posible?, siendo tan amigos él y yo, que hubiéramos traído a la abogada, que porque todo lo que dijo no era cierto”, relató la comunicadora.

Sobre su respuesta, Maxine contó: "Yo le dije: 'Mira, exactamente eso, que cuando nosotros no le creímos, ella pidió derecho de réplica, y se le tiene que abrir el programa, porque siempre hay que oír las dos versiones'". Al respecto de las afirmaciones de la jurista, Woodside indicó:

Le abrimos el programa para que viniera a presentar los documentos. Nos trajo de esta clínica de fertilidad, de dos hospitales diferentes, con testigos, y firmas, y direcciones, y todo".

Abogada expuso que Eduardo Yáñez no podía tener hijos

Asimismo, la titular de Todo para la mujer puntualizó que las pruebas que presentó Mariana parecen ser fidedignas, por lo que no hay mucho qué cuestionar: "Son dos hospitales serios, que ahí están todos los análisis que se hicieron, todo lo que fueron a hacer, o sea, ahí están detallado cosas por cosas, y al final dos testigos, y con todo y eso, pues ¿cómo le dices que no es cierto?", expuso Woodside.

Finalmente, Maxine aclaró la postura actual del famoso galán, con respecto a no hablar públicamente de esta controversia. "No, no, no quiere. Porque dice que no quiere hacer declaraciones. Entonces, pues también tiene razón, porque si no el chisme se hace más grande", sentenció. Por su parte, el reportero Ernesto Buitrón señaló que una "vocera de Eduardo" lo había increpado por la entrevista hacia la abogada y lo había atacado por permitir que revelara la información antes mencionada.

