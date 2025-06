¿Selena Gomez, embarazada? Benny Blanco afirma vive un cuento y ya desea ser padre

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido productor musical, Benny Blanco, recientemente brindó una entrevista en la que mostró lo enamorado que se encuentra de su prometida, la actriz y cantante, Selena Gomez, declarando que el estar a su lado es como vivir su cuento de hadas, que espera sea para toda la eternidad. De la misma manera, sorprendió al revelar que desea ser padre pronto, ¿acaso confirma embarazo de la joven?

Blanco y Gomez tienen más de dos años de relación y recientemente, además de comprometerse, lanzaron su álbum, I Said Love First, demostrando lo sólido de su amor, y ahora, en entrevista con revisa estadounidense, abrió su corazón sobre lo feliz que está a lado de Selena, asegurando que hasta que se enamoró de ella, pudo creer en el verdadero romance: "Conocí a Selena cuando tenía 16 años. Dicen que probablemente ya conociste a la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Nunca creí en esa tontería hasta que me pasó a mi. Y ahora puedo besarla. Es como mi propio cuento de hadas".

El productor musical, que también ha trabajado con Justin Bieber, declaró que se siente afortunado de poder ver lo maravillosa que es la intérprete de Wolves, declarando que tiene amigas que son increíbles, pero que siguen solteras porque el mundo está lleno de patanes que no valoran lo más importante: "Los chicos son tan malos. Conozco a muchísimas mujeres increíbles que están solteras, y es como, ¿cómo pueden estar solteras? ¡Son un 10 de 10!, pero, hay tantos patanes. No se conformen chicas".

Finalmente, Blanco confesó que es un hombre muy familiar y en su relación con Gomez no solo espera convertirse en su esposo y estar a su lado eternamente, sino que también desea poder tener hijos propios, por lo que ha estado rezando desde hace mucho tiempo el poder convertirse en padre al lado de la mujer que ama: "Me encantan los niños; me encanta ser tío. Quiero ser papá, si Dios quiere. Solo sueño y rezo todos los días".

Cabe mencionar que por desgracia, la concepción de un bebé para la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place es casi imposible, ya que por su enfermedad, Lupus, correrían peligro de muerte tanto ella como su descendiente: "Lamentablemente no puedo gestar mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé". Pero, ha dejado en claro que sueña con ser madre y ha explorado todas las opciones que tiene.

