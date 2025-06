Sylvia Pasquel estalla en 'VLA' y le niega entrevista a reporteros por esta poderosa razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Sylvia Pasquel ha tenido que marcar un alto con los medios de comunicación, y tras ser abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México, estalló en Venga la Alegría, pues trataron de ignorar de nueva cuenta sus deseos, por lo que advirtió se negaría a entrevistas a reporteros si no son bajo sus términos. La reconocida actriz recordó la poderosa razón por la que lo hace.

Desde antes de enfrentar el fallecimiento de su amada madre, la tan talentosa y muy admirada 'Última Diva del Cine' mexicano, Silvia Pinal, tanto 'La Pasquel', como sus hermanos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, han estado en medio del escándalo, en medio de rumores de que se peleaban por los bienes y el dinero de su madre incluso antes de saber que estaba delicada, pues siempre se dijo que la matriarca Pinal tenía un tipo de demencia.

Por este motivo ha decidido mantener todo lo que tenga que ver con su vida privada, así, en privado, por lo que cuando se le quiso cuestionar de temas familiares, la actriz de Los Ricos También Lloran, declaró que no iba a dar entrevistas si no le cuestionaba de su carrera, dejando en claro que no cedería con este detalle: "Nada más voy a hablar de mi carrera, mis amores, gracias. Nada más voy a hablar, pues ustedes saben. No hay nada que yo tenga que aclarar, porque ustedes lo saben bien. No quieren hablar de otra cosa, pues disculpen".

Tras esto, quisieron saber el porque no se le hizo misa a la difunta actriz de Televisa tras seis meses de su partida, y Sylvia declaró porque su trabajo le ha impedido hacer algo así, y solamente viene de trabajo para grabar Las Torres, pro que en cuanto esté más libre le hará otra misa y visitará la capilla familiar: "Pues lo que pasa es que me la he pasado viajando todo el mes, entonces, pues cuando estás ocupado, pues las cosas son menos. Ahorita pues sigo trabajando ahorita, regresé nada más a hacer Las Torres".

Finalmente, negó que haya tenido una cita con un pintor regiomontano que en el pasado ha expresado que desea retratar a Pasquel, así como en su momento lo hizo el gran Diego Rivera con Silvia Pinal, aclarando una vez más que por cuestiones laborales, aunque sí fue a Monterrey, en realidad no ha tenido tiempo para nada más que asuntos labores: "No lo vi, no lo vi. No lo vi, no, no tuve tiempo, la verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui