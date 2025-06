¿Tiembla Christian Nodal? Belinda habla del éxito de Cazzu y confiesa si habrá colaboración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y famosa cantante, Belinda, oficialmente ha terminado su nuevo álbum musical, al cual llamó Indómita, y para celebrar este gran paso en su carrera, invitó a la prensa de Televisa, TV Azteca y todo medio de comunicación, ante los que se sinceró de todo tema. Incluso, la intérprete habló del éxito de Cazzu en la Ciudad de México y si es verdad que habrá colaboración, ¿acaso deberá de temblar Christian Nodal?

El pasado jueves 5 de junio, la reconocida cantante presentó oficialmente su nuevo álbum, Indómita, además de celebrar el gran éxito que ha tenido varios de sus sencillos del último año, como 300 Noches a dueto con Natanael Cano, que alcanzó el triple platino, y Cactus el platino, mientras que Jackpot con Kenia Os y La Cuadra un disco de oro, cada uno. La prensa estuvo invitada y con total tranquilidad, la también actriz respondió a todos sus cuestionamientos.

Desde hace varias semanas se dice que la exactriz de Televisa está lista y bien preparada para hacer un dueto con la intérprete de temas como Con Otra y Ódiame. La primera en reaccionar a esto fue Cazzu, quien declaró que por ahora no hay nada en puerta y que todo lo que se dice es más con morbo y ella no hará dueto al menos que la música las conecte de verdad: "Siento que más bien lo de Beli es algo que como lo mueve la gente de una forma más morbosa. No me gustaría como alimentar los morbos, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música. A veces se dan y a veces no, y está bien".

Ahora, en su presentación del mencionado disco musical, la actriz de Bienvenidos Al Edén, respondió contundente que le da felicidad el ver que triunfe como lo está haciendo, y que México le dé tanto amor que se merece, sin embargo, pese a que se le cuestionó de un dueto, solo se mantuvo firme en su felicitación por todo lo que está logrando: "Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece

Por otro lado, Kenia Os y Danna Paola estuvieron en dicha presentación para darle su apoyo, y ambas, ante los medios de comunicación también hablaron del éxito de Belinda, siendo Danna la que sorprendió al afirmar que muy pronto van a sorprender a sus seguidores y van a presentar su próxima colaboración, que ha sido tan esperada por varios años: "Sí claro, estamos preparando cosas y los sorprenderemos en algún momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui