Al borde de la muerte: Actriz de Televisa sufrió derrame cerebral; filtra terrible noticia

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Marlene Favela, recientemente volvió a hablar con respecto a al derrame cerebral que sufrió en uno de sus viajes a Miami, Florida, y que por desgracia la tuvo al borde de la muerte, y que la hizo replantearse el rumbo de su carrera. Ahora, en una entrevista filtró una terrible noticia sobre estos momentos tan complicados por los que atravesó.

En el año del 2012, Marlene, pese a ser una mujer muy joven con una vida por delante y sumamente sana por su estilo de vida y carrera que la requerían en buena forma, sufrió un derrame cerebral mientras que estaba en un viaje a Miami. En la más reciente emisión de Netas Divinas aclaró que al inicio pensó era una alergia al aire acondicionado: "Sentí presión aquí (en la frente), pero como soy alérgica a los aires acondicionados, dije, ya me dio la alegría. Llegué, todavía corrí una hora. Me fui a acostar y empecé a sentir que las piernas y las manos me empezaron a hormiguear y ahí dije algo, no está bien en mi cuerpo y me fui directo a emergencias".

Ante esto, la actriz de La Desalmada, mencionó que para ella el haber tenido ese derrame fue algo muy fuerte que la hizo llevar a pensar en su trabajo y lo que estaba haciendo con el rumbo de su vida destacando que solo pudo decir un 'órale', por la sorpresa que fue para ella todo este tema: "Tuve un derrame cerebral que para mí fue una reacción. Llevaba desde que me acuerdo, trabajé y trabajé, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo, telenovelas, obras de teatro, lo quería todo y cuando llegó eso dije: '¡Órale!'".

Marlene Favela. Internet

La protagonista de El Maleficio, declaró que afortunadamente no le pasó nada, o sea, no tuvo secuelas, pero que sí lo que le pasó fue algo tan grave que debieron de hacerle una cirugía, que le dio mucho miedo, pensando que no saldría, y desde ese momento decidió vivir más al máximo. Sobre como lo manejó, declaró: "Yo creo que un poco mi formación y mis vivencias, he tenido episodios en mi vida fuertes que me han hecho así. Sí soy medio equilibradona, soy muy estable en la vida".

Finalmente, confesó a Galilea Montijo, Natalia Téllez y el resto de las presentadoras, que siendo una mujer que todo planea y piensa constantemente en el futuro, el verse en una situación que realmente no puede controlar, sí le da mucho miedo de lo que le podría pasar: "Soy una mujer que todo lo piensa, todo lo calcula, todo lo medita, no soy una mujer visceral, pero cuando algo se me sale de control me da miedo".

Fuente: Tribuna del Yaqui