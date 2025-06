Golpe a Ángela Aguilar: Mujer exhibe su romance con Christian Nodal; le pidió matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una joven mujer que se identificó como Ivana Carolinna, acaba de emplear sus redes sociales para compartir exhibir su romance fugaz y por mensaje con el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, mostrando pruebas de sus mensajes, como la creación de una canción y que le pidió matrimonio a los pocos meses de mantener sus conversaciones, sin duda un duro golpe a Ángela Aguilar.

No hay lugar a dudas que el nombre de Nodal es atracción para el escándalo, pues desde hace un par de años que ha estado en el centro de polémicas, como infidelidades a Belinda, a la madre de su hija, la cantante Cazzu, y a su ahora esposa, Ángela, pues en varias ocasiones mujeres han salido a exponer sus romances, incluso una de ellas afirmó que estaba esperando una hija al lado del intérprete de Adiós Amor y compartió fotos de notas de amor, flores y cenas románticas.

En esta ocasión, la joven antes mencionada, empleó su canal de TikTok para contar su historia, pero dejó en claro que el sonorense no estaba en una relación con la hija de Pepe Aguilar, incluso mencionó que a ella la dejó botada para comenzar su relación amorosa con Belinda. Ivana declaró que ella fue la que buscó a Nodal, porque es Leo y es muy intensa, por lo que cuando soñó que se enamoraba de él, quiso enviarle ese mensaje, pensando que no obtendría respuesta.

Joven habla de su relación con Nodal. Instagram @La_Camaleona_897

La joven declaró que mientras hablaban se abrieron el uno con el otro con temas muy personales, que ella estudiaba composición y que hizo un tema en inglés, a lo que este le respondió pasándolo al español a su propio estilo, y aunque no compartió la canción por miedo a una demanda, sí compartió el mensaje del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, cuando hablan de ese tema, prometiendo que si un abogado le dice que no hay problema, compartirá el audio de la canción.

Finalmente, declaró que si dejaron de hablar fue porque él solamente la ghosteo, después de que le preguntara si se podían casar, por lo cual ella decidió confrontarlo, y él la acusaría de ser inmadura y de que supuestamente se contactó con su exsuegra para hablar temas privados de él que no le pareció. Sin embargo, afirma que poco después vio que estaba saliendo con Belinda y señaló que hasta ella misma se cambiaría por la actriz de Bienvenidos al Edén.

Compartió pruebas de sus conversaciones. Instagram @La_Camaleona_897

