Karime Pindter confirma su debut como actriz en novela de Televisa con poderosa productora

Ciudad de México.- La reconocida influencer y presentadora mexicana, Karime Pindter, acaba de brindar una entrevista en la que dio la buena noticia de que sigue creciendo personalmente, pues ha confirmado su debut como actriz, destacando que una "poderosa productora" la contactó y ya han llegado a un acuerdo para poder hacer lo que ella denominó sus "primeros pininos" en una nueva novela de Televisa.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México, tras su exitoso paso por el reality show antes mencionado, ha tenido muchas oportunidades laborales, gracias a que el público sigue pidiendo más de ella, conteniendo campañas publicitarias como en Shein o Pantene, participación en otros realitys, como lo es su actual participación en Hoy Soy El Chef, entre muchos otros proyectos más que la tienen trabajando cada día.

Y ahora, después de demostrar sus talentos culinarios en el reality de cocina en el programa Hoy, sus primeros "pininos" como conductora invitada en el matutino junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, acaba de confirmar que será actriz, pues oficialmente tiene un pequeño papel en un melodrama nuevo: "Ya tengo una propuesta, ya tengo fecha de grabación, ya tengo todo... para un pinino, pero ya tengo y voy a hacer unos castings también".

La exparticipante de Acapulco Shore, dejó en claro que no va a soltar nada con respecto a su próximo proyecto, pero declaró que fue contactada por "una productora muy poderosa", de la que no hizo mención nombre tampoco, pero aún así que se espera que su personaje salga en uno de los melodramas estelares, y se espera que sus niveles de rating sean mucho más alto gracias a la presencia de la reconocida influencer.

Finalmente, cuando le cuestionaron con que galán de melodramas deseaba poder tener una escena de besos y de cama apasionada, declaró: "¿Qué galán está de moda ahorita? No sé, con el que me pongan, que sea profesional, muy artístico y muy cuidado", además de que cuando se le dijo si no le molestaría escenas íntimas y sensuales con mujeres, destacó que tampoco le importará: "También, también, aquí somos open mind y yo quiero hacer mis escenas de novela".

Fuente: Tribuna del Yaqui