Kunno exhibe el secreto de Ángela Aguilar y habla de su matrimonio con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer que creó el paso 4K, Kunno, que además también es un íntimo amigo de Ángela Aguilar, recientemente sorprendió al exhibir el secreto de la cantante de regional mexicano, sobre sus atenciones a su esposo, y habló de su matrimonio con el también intérprete de grupero, Christian Nodal, pues no dudó en aclarar uno de los temas más virales del momento: ¿La esposa del sonorense viaja con un asador eléctrico en su avión para cocinarle a su marido?

Después de que fue la propia hija de Pepe Aguilar quien hizo esta confesión, el influencer abordó la polémica y respondió con una gran sonrisa: "Ángela Aguilar carga con la parrilla… ¿Cómo crees?". De acuerdo con las declaraciones del reconocido creador de contenido mexicano, la artista disfruta preparar comida, por lo que incluso él se ha visto beneficiado con el talento de la integrante de la dinastía Aguilar en el terreno culinario.

No, o sea, obviamente es un decir, es un decir de que ella honestamente ama la cocina. A mí hasta me hizo salmón avocado toast, la verdad es que sí, es una de las cosas que la apasionan, entonces es lindo también como ella poco a poco va compartiendo con la gente cosas que, pues son de ella, ¿no? Que la conviertan en ella. Hoy nos hizo unas hamburguesas de salmón", aseveró.

Conjuntamente, el famoso correspondió la hospitalidad y el respaldo que ha recibido de la familia Aguilar, destacando que ha vivido momentos al lado de la intérprete de En Realidad, que siempre llevará en el corazón, afirmando que agradece el apoyo de Pepe, de Ángela, de su madre, Aneliz Álvarez, y sus dos hermanos, Aneliz y Leonardo Aguilar: "La verdad es que es una familia que me ha apapachado bastante, gracias a Dios, y agradezco bastante el apoyo que me han brindado, el que me abran las puertas de su hogar. El divertirnos y reírnos, la verdad es que los gallos nunca hacen falta, entonces ahí nos ponemos a cantar y es divertido".

Y aunque pudiera pensarse que ha tomado partido en la presunta rivalidad entre Ángela Aguilar y Cazzu, madre de Inti Nodal Cazzuchelli, la hija que tuvo al lado de Christian Nodal, Kunno desmintió esta situación, afirmando que ambas partes están tranquilas y no se tiran hate: "Nadie tiene nada en contra de nadie, o sea, ella incluso lo ha dicho hace poquito que estuvo en México, ¿no? O sea, que literal ella tampoco está a favor de toda esta agresión que sucede en redes sociales".

Cabe recordar que el influencer que ha aparecido en Como Dice El Dicho, en el pasado ha aparecido en fotos con las exparejas de Nodal, incluso con la intérprete de La Cueva, por lo que se ha dicho que la verdadera relación de Nodal es el creador de contenido y que solamente las cantantes serían las tapaderas de esa relación sentimental, hecho del que los cantantes y el influencer han bromeado en varias ocasiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui