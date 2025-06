Majo Aguilar revela en 'Venga La Alegría' incurable enfermedad y hace impactante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría: Fin de Semana, y durante su conversación, decidió abrirse sobre su incurable enfermedad mental, el cómo la mantiene a raya para estar bien, para triunfar sobre el escenario, haciendo una impactante confesión, sobre lo mucho que le llegó a afectar en el pasado.

Como parte de su serie de exclusivas, Pedro Prieto presentó la entrevista que le realizó a la prima de Ángela Aguilar, para que promocione su nuevo álbum, Mariachi. Durante su conversación, se dijo una mujer sensible a todo lo que pasa en el mundo y aseguró en cada letra busca dejar algo de lo que pasa con un mensaje de amor: "Yo soy una persona muy sensible, una persona que se dedica a componer, y al hacer música no puedo no estar empapada de ciertos temas, no puedo no ser sensible a ciertos temas y sobre todo que yo canto música super mexicana".

Ante esto, la sobrina de Pepe Aguilar declaró que aunque no lo parezca, es importante en su rubro estar siempre saludable de manera mental y física, confesando por primera vez, que tiene un terapeuta para cuestiones de salud mental, en especial por la serie de ataques de pánica que sufre desde hace varios años: "Muchísimo (me cuido bajo el escenario), rigurosamente voy con mi psiquiatra, no lo dejo, hago ejercicio, leo bastante. Y que tiene que ver del ejercicio, por la serotonina y estar bien para los shows".

La intérprete de No Voy A Llorar, confesó que antes de buscar ayuda, tenía casi un ataque de ansiedad al día, todos los días, y ahora, aunque no está libre de ellos, los padece si a caso tiene de tres a cuatro veces por semana, recalando que por eso, aunque se sienta mejor, no deja de buscar ayuda profesional: "La importancia de la terapia (es esa), me llegan a dar tres o cuatro veces al año, gracias a Dios, pero de a que me daban un día sí y un día no, casi casi".

Finalmente, cuando el presentador de TV Azteca le cuestionó si sentía que su relación con la prensa es diferente, y nota un cambio hacía ella, Majo declaró que en realidad no, porque toda la vida ha sido muy transparente y responde a todas las incógnitas, destacando que está mejorando y está feliz de esta nueva etapa en su vida: "Te mentiría si dijera que sí, porque como yo siempre he sido muy honesta, muy real, pues yo espero que no estén cambiando, o sea, o que sea solo para bien. Estoy en un momento muy bonito de mi carrera".

Fuente: Tribuna del Yaqui