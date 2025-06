“Me da miedo”: Gala Montes se sincera ante su pelea con Alana Flores en Supernova 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este próximo domingo 17 de agosto se efectuará uno de los enfrentamientos más esperados de Supernova Orígenes 2025. Se trata de la pelea que tendrán las reconocidas personalidades de internet Alana Flores y Gala Montes, quienes desde hace semanas han estado entrenando para este día y hasta han subido algunas historias en Instagram sobre su proceso de preparación.

Por su parte, la exestrella de Televisa recientemente fue entrevistada en el programa De primera mano y dijo algo que sorprendió a muchos, pues admitió que en realidad sí siente temor de enfrentarse a la originaria de Monterrey, pero a pesar de todo señaló que está emocionada porque esto es un desafío para su persona. A su vez, recalcó que Flores es una mujer muy disciplinada y una contrincante que se toma muy en serio su trabajo.

“Es una mujer muy comprometida, sumamente disciplinada, me gusta una contrincante que se tome las cosas en serio y me rete a ser mejor”, afirmó Montes. Sumado a esto, explicó un poco cómo se ha sentido al ejercitarse para el instante en que tendrá que enfrentarse a la influencer: “Este es un deporte en el que hay que comprometerse mucho. Me ha hecho ser mejor persona y estoy orgullosa. Para cuando pasen estos meses voy a estar lista para enfrentarme a la gran Alana”, contó.

Alana Flores

Cabe destacar que para este show todavía hay algunos boletos disponibles en Ticketmaster, mismo que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes. Según la página oficial, se permite el ingreso de menores, aunque eso sí, a partir de los tres años deberán pagar la entrada los padres o tutores. En cuanto a los precios, hay que tomar en cuenta que el boleto normal está en $488 pesos por persona.

Finalmente, para la exintegrante de La casa de los famosos, esta experiencia sí la ha puesto nerviosa, pero en su opinión este tipo de emociones son positivas porque te ayudan a seguir adelante y enfrentar los nuevos retos de la vida: “Es algo retador, obviamente me da miedo, me pone nerviosa, pero me encanta estar nerviosa, me encanta el miedo porque ahí es cuando uno crece”, aclaró.

Fuente: Tribuna