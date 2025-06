Salió del clóset: Galán de Televisa confirma matrimonio gay y que tiene un hijo; lo destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien fue vetado de Televisa por ser gay y que hace poco confesó que tiene esposo, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa ya que en una reciente entrevista confesó que su marido y él adoptaron a un joven de 17 años. La noticia, que inicialmente fue recibida con sorpresa, pronto generó ataques en Internet, donde algunos cuestionaron la decisión del actor.

Se trata de Sebastián Ligarde, actor de 71 años que es recordado por los televidentes por haber debutado en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Pobre juventud y luego le siguieron otros como Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé. Pero sin duda alguna su mayor éxito fue dar vida al villano de la telenovela Quinceañera protagonizada por Adela Noriega, Thalía y Ernesto Laguardia.

Desafortunadamente, el histrión se encuentra en boca de todos' tras revelar que es padre adoptivo de un joven, hecho que le ha traído muchas críticas. Por lo anterior, Sebastián salió a defenderse y confesó que está contemplando la posibilidad de retirarse de las plataformas digitales, pues desea vivir en un entorno tranquilo: "Quisiera tocar un tema un poquito delicado y un tema que a mí en lo personal me ha llegado ya a molestar bastante. Y es el tema de los comentarios que hacen los haters a través de las redes sociales", comenzó el artista en un video que puso en su cuenta de Instagram.

Acabo de leer unos comentarios deseándome que pronto esté muerto y que le esté haciendo compañía a mis abuelotes, que también ya están muertos… Aparte, a veces se meten de una manera muy vulgar con mi vida privada, etcétera",, agregó.

Sin miramientos, Sebastián habló sobre la primera medida que tomó para acabar con este complicado asunto: "Yo ya tomé la decisión de definitivamente borrar y bloquear a cada comentario que yo sienta que es irrespetuoso, o maleducado, o grosero. Yo trato siempre de ser amable y educado y no entiendo la gente que agrede de una manera tan inhumana a personas que ni siquiera conocen", indicó.

Acto seguido, el famoso notificó: "No pierdan su tiempo porque si lo hacen no me van a volver a encontrar en las redes y voy a hacer todo lo posible por cerrar la comunicación con ustedes". Por último, Ligarde reconoció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, los cuales destacan su valentía al compartir su historia: "A todos mis fans que son el 99 por ciento de los comentarios y que me dicen cosas muy lindas, muchas gracias, yo los quiero mucho y me encanta compartir mi vida y pensamientos, reflexiones, etcétera, mis canciones, cosas con ustedes. Gracias", remató.

Fuente: Tribuna