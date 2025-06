Shock en Televisa: Galilea Montijo y su novio confirman llegada de integrante a su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora, Galilea Montijo, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que la mañana de este sábado 7 de junio anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia. Sí, después de que la tapatía manifestara su deseo por convertirse en madre otra vez al lado de Isaac Moreno, ahora ambos le dieron la bienvenida a su nuevo 'bebé'.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la también actriz y empresaria jalisciense publicó un par de videos para revelar que su deseo de cumpleaños se le había cumplido, pues el pasado jueves había declarado que lo que más anhelaba era que le dieran un gatito como regalo. En ese sentido, esta mañana Montijo presumió que ya tenía su nueva mascota gracias a un obsequio que le hizo su amiga, la influencer Karime Pindter.

En las grabaciones que presumió Montijo se puede ver que ella y su famoso novio aparecen jugando con el tierno animalito en la cama, mientras a su vez ella agradece a la finalista de La Casa de los Famosos México: "Amanecimos con un nuevo integrante, saluda... Karime gracias, dile 'gracias tía Karime'", expresó la tapatía.

Karime le regaló un gatito a Galilea Montijo

En días pasados, Gali había platicado con diversos reporteros a las afueras de Televisa para hablar sobre su deseo de cumpleaños, pues el jueves cumplió 52 años, y manifestó que lo que más anhelaba era tener un gatito, lo cual ya se le cumplió. Sin embargo, la conductora tapatía confesó que su deseo de volver a ser madre podría no cumplirse, debido a que ha enfrentado varias complicaciones que se lo impiden.

La conductora, quien ya no puede tener hijos debido a que ya atravesó la menopausia, explicó que embarazarse a través de un tratamiento in vitro podría no ser posible, ya que el proceso es bastante costoso y tendría que mudarse varios meses a España para poder cumplirlo, lo cual le impediría cumplir con sus labores en el programa Hoy. "Es muy caro, tienes que estar allá para continuar el tratamiento hormonal, es un tratamiento muy pesado mentalmente para la mujer, y pues nada, se lo estamos dejando a la vida, a Dios".

