Sospechosa de asesinato de Valeria Márquez aparece con fuerte mensaje: "Quiero aclarar todo"

Zapopan, Jalisco.- La sospechosa principal en el tan terrible y lamentable caso de asesinato de la joven Valeria Márquez, la influencer que ultimaron de tres disparos dentro de su local de belleza en Zapopan, Jalisco, acaba de aparecer en entrevista con un fuerte mensaje con respecto a las acusaciones en su contra, afirmando que ella quiere aclarar todo de manera concisa para que dejen de acusarla de algo que no hizo, recalcando una vez más que es la mejor amiga de Márquez.

El 13 de mayo del 2025, el mundo entero se estremeció al saber del asesinato de Márquez en pleno 'live' de TikTok de tres disparos. Ahora, a dos semanas de su lamentable muerte, las autoridades siguen sin tener a un sospechoso 100 por ciento probable, y solamente han habido arresto ante especulaciones, como la mejor amiga de la víctima, Vivian, pues se dijo que era muy sospechoso que la mantuvo en el local después de que Valeria dijo que quería irse porque sentía miedo y pensaba que podrían levantarla.

Ahora, tras casi un mes de acusaciones en su contra, la joven brindó una entrevista a Fabián Pasos, conocido como 'Mafian', declarando que ella está siendo amenazada de muerte desde cuentas falsas, por lo que ahora quería aclarar desde un inicio todo, pero por cuestiones legales del caso no se podía: "Quiero hacer la entrevista por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales, las cosas que han inventado de mí, pero lógicamente no es la verdad. Yo, desde el día uno, he querido aclarar todo, pero por obvias razones no se podía".

Finalmente, Vivian declaró que como mejor amiga de Valeria, ella tiene toda prueba de su inocencia y de quién o quienes le enviaron mensajes de amenazas, destacando que Valeria era una mujer que todo el mundo quería por su relajada y alegre forma de ser: "De todo tengo pruebas, ya todo está declarado ante las autoridades desde hace rato y la verdad no, no tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido y pues ya saben cómo era Vale, era una niña muy linda, pero no tenía amenazas de nadie".

"El papá ya exigió todo, que se va a quedar con todo por el dinero que le prestó a Valeria y le valió madre que sus tíos pusieran porcentaje de inversión. El papá fue a sacar todas sus cosas de la casa de los tíos, te habló absolutamente de todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui