Supuesto 'jaloneo' entre Ángela Aguilar y Christian Nodal desata rumores en redes

Ciudad de México.- Una de las parejas más famosas y polémicas de México, Ángela Aguilar y Christian Nodal, de nuevo son tendencia en redes sociales, ahora por una supuesta acción que muchos usuarios de las plataformas han catalogado como un desplante hacia el cantante sonorense, siendo así que las críticas en plataformas como TikTok se han centrado especialmente en la hija de Pepe Aguilar.

Circula un video donde la intérprete de Bala perdida y Christian van junto a otras personas a bordo de un carrito de golf, ambos con una actitud bastante relajada y aparentemente todo está bien, inclusive Ángela trae en la mano una copa de vino. No obstante, el supuesto problema comienza cuando la joven toma de la mano a Nodal, algo que para algunos fue una acción totalmente normal, pero otros lo percibieron como un jaloneo y una evidente forma de imponerse ante su esposo.

A pesar de los comentarios negativos, en el video se puede observar al intérprete de Botella tras botella con una enorme sonrisa mientras observa el paisaje. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha manifestado sobre el tema. Mientras tanto, el video sigue acumulando cada vez más visitas y actualmente cuenta con tres mil 552 me gusta.

Momento en que supuestamente ocurre la agresión

“Me da mucho gusto que Nodal haya terminado en esa familia, los nexos que tienen los Águilar con los de Zacatecas no son para seguir jugando de Don Juan. Es más, si ella quiere, Nodal se convierte en la ama de casa”, dice @lilithss.33. Pero eso no es todo, porque ciertas personas aprovecharon para exponer que, en su consideración, ese amor del que tanto presumen no es más que una falsedad.

Finalmente, es vital recordar que los artistas están oficialmente casados desde el 24 de julio de 2024, cuando realizaron un evento completamente privado en una Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada cerca de Cuernavaca, en el estado de Morelos, México. De hecho, hasta hace poco tiempo había varias fotografías de su unión nupcial en la cuenta de Instagram de Ángela Aguilar.

Fuente: Tribuna