Hasta el 40 por ciento deberá pagar Anabel Hernández a ‘El Bombón Asesino’ por uso de imagen

Ciudad de México.- La periodista Anabel Hernández autora del libro Las Señoras del Narco, deberá pagar a la socialité Violeta Vizcarra mejor conocida como ‘El Bombón Asesino’ hasta el 40 por ciento sobre las ventas del libro, debido al daño moral y utilizar su fotografía sin su autorización, luego que se diera a conocer que El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió que la editorial Penguin Random House Grupo Editorial infringió los derechos de imagen de la actriz y cantante.

Previamente la socialité mencionada en el libro de la autoría de la periodista había demandado a la editorial que imprimió la obra por daño moral al ser relacionada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, pero perdió en primera instancia el pasado mes de diciembre de 2024, el caso actualmente se encuentra en proceso de apelación, en caso de emitir el fallo a su favor podría solicitar el pago de dicha cantidad a la autora por daño moral.

La resolución, emitida el 21 de mayo de 2025, determinó que la fotografía de la socialité fue utilizada sin su consentimiento en la portada y páginas interiores del libro Las señoras del narco: amar en el infierno, escrito por la periodista Anabel Hernández. Este dictamen podría derivar en una compensación económica para Vizcarra, equivalente al40% de las ventas netas del libro.

El caso se desarrolló bajo el expediente I.M.C. 2213/2023 (I-346) 27046, en el que el IMPI concluyó que la imagen de Violeta Vizcarra fue tomada de redes sociales y empleada con fines comerciales sin autorización expresa. La defensa de Penguin Random House argumentó que el uso de la fotografía estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión y el interés público.

De acuerdo a información de Infobae, recientemente la prensa abordó a 'El Bombón Asesino', cantante y actriz mencionada en una obra anterior de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, tras su llegada al aeropuerto, la artista respondió brevemente sobre el fallo a favor de Violeta Vizcarra, ante diversos medios de comunicación que no dudaron en ponerla al tanto de la situación legal que ha dado de qué hablar durante los últimos días: “Muy bien, qué bueno, existe la justicia”: Ninel Conde contra Anabel Hernández.

“De cuestiones legales saben que yo no entro en detalles, mis abogados deben notificarles y yo no estoy clavada en eso. La verdad es que a mí me da exactamente igual”, declaró. Al ser consultada sobre si blindaría legalmente su nombre para evitar futuras situaciones similares, respondió: “Está blindado”.