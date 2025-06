Majo Aguilar recibe emotiva sorpresa en su cumpleaños durante show en el Metropólitan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Majo Aguilar es la talentosa nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quien se ha ido labrando poco a poco un espacio en el género regional mexicano. Este pasado 7 de junio cumplió 31 años de edad y no solo eso, porque logró su primer sold out durante el concierto que realizó este sábado en el Teatro Metropólitan, que cuenta con una capacidad de más de 3 mil personas.

La noche tuvo bastantes sorpresas, empezando porque el público tuvo que pedir la presencia de la cantante, ya que el escenario brillaba por su ausencia. Pero aunque no se veía por ningún lado a la prima de Ángela Aguilar, en un video se le podía apreciar bailando mientras comenzaba una cuenta regresiva, y justo cuando se dejó de escuchar El son de la negra, es el instante en el que apareció Majo con un traje blanco y plateado.

De pronto, de parte del mariachi se escuchó un tema bastante conocido por los mexicanos: Las Mañanitas, y de inmediato el público reconoció la melodía, lo cual derivó en que los fans emocionados se sumaran a cantar para la cumpleañera. Quien, por la sorpresa, pausó el show e inclusive Aguilar se dio el tiempo de dedicar algunas palabras de agradecimiento por ese lindo gesto hacia su persona.

“¡Qué alegría que estamos aquí gozando! ¿Verdad que estamos muy bien? Hoy estoy festejando mi cumpleaños con todos ustedes que son mi familia también, así que estoy muy bendecida y celebrada”, aseguró la mujer que se presentó por primera ocasión a los 14 años cuando su abuela Flor Silvestre fue entrevistada en el popular programa de Don Francisco. Por lo que la adolescente aprovechó e interpretó La basurita y Celosa mientras la acompañaba su hermana Flor Susana.

De acuerdo con información de El Universal, en el show de esta pasada noche una de las personas invitadas que tuvo Majo fue la cantante Vivir Quintana, quien es mayormente identificada por Canción sin miedo, un tema que en la actualidad es un himno feminista. Además, algunos quedaron estupefactos cuando se presentó en el escenario Antonio Aguilar Jr., con quien cantó Un puño de tierra: “Es mi mejor amigo, el que me cuida, me procura, que me ama, y pisar este escenario con él es un honor. Sin más, Antonio Aguilar hijo”, así recibió la compositora a su padre.

