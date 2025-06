Valeria Márquez: Filtran 'motivo' por el que asesinaron a la influencer en 'live' de TikTok

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varias semanas de la muerte de Valeria Márquez, recientemente, la reconocida vidente de las celebridades, la Médium Blis, acaba de brindar unas declaraciones para Univisión, en la que se ha filtrado el verdadero motivo, por el que supuestamente mandaron a asesinar a la influencer regiomontana, mientras que se encontraba en uno de sus tan famosos 'live' en TikTok.

Al igual que muchos mexicanos, a Valeria le fue arrebatada su vida de manera inesperada y a la corta edad de 23 años, a causa del crimen organizado, mientras estaba realizando un en vivo en la mencionada red social. Desde su deceso, se ha especulado mucho sobre esta tragedia, en el que se ha señalado como principal sospechosa a su amiga, Vivian de la Torre, quien no ha parado de defenderse y negar dichas acusaciones.

Debido a que no hay un sospechoso como tal y no se tiene detenidos, no hay un motivo concreto por el que alguien habría mandado a acabar con su vida, pero sí hay muchas especulaciones, y la principal de todo, es que supuestamente se metió con gente que no debía, al tener un supuesto romance con Jesús Hernández, un líder de mafia hondureña, incluso exhibieron mensajes y fotos que probarían que amenazó a la influencer antes de su muerte.

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco, sigue sin dar detalles de esta lamentable muerte, pero la la médium Bis, que labora para el programa Despierta América, afirmó que en realidad su muerte no tiene nada que ver con un vínculo al narcotráfico por una relación, sino porque sería testigo de otro atroz crimen: "Discrepo con quienes dicen que la mataron porque andaba con alguien personas indeseables. Yo, como médium, siento que a ella la matan porque ella había visto la muerte de alguien muy poderoso".

Según la médium, que ha sido la primera que augura un matrimonio largo para Christian Nodal y Ángela Aguilar, agregó que el verdadero motivo de este asesinato es porque ella vería un crimen violento en contra de otra persona, y al ser testigo prefirieron silenciarla para evitar ser expuestos ante las autoridades: "Posiblemente, ella había grabado. Me parece que fue una violencia por lo que ella habló y por lo que podía hablar".

Valeria falleció de tres disparos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui