Arturo Carmona manda contundente mensaje a Alicia Villarreal tras ataque en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Arturo Carmona, ha reaccionado con desconcierto ante el más reciente ataque en su contra, por parte de Alicia Villarreal, al expresarse inesperadamente sobre él. El empresario mexicano le envía contundente mensaje, y asegura que siempre ha sido franco en sus decisiones y que su opinión respecto a su famosa exesposa y su aún esposo, Cruz Martínez, no ha cambiado a lo largo de los años.

El expresentador del programa Hoy, y empresario manifestó que la molestia expresada por la cantante, al decir que sus exparejas "son iguales y que uno manipula al otro", está vinculada a la sociedad que él mantiene con su marido desde hace tiempo, en entrevista para Sale el Sol: "Pues sigo sin entender, la verdad, del porqué manipularme a mí para mi vida o lo que sucede en lo de ellos. Yo creo que no. Yo he sido muy claro. Mis decisiones, mi opinión no cambia referente a ellos dos. Si algo he tenido es estar con la conciencia tranquila".

Yo creo que cuando hablas desde el enojo, desde la desesperación, del no sé de qué, a veces uno habla de forma ciega o de impulso. Y tal vez, bueno, mostró su molestia del cual esta sociedad que tengo con su marido aún, no es de ahorita, es de hace muchos años. Entonces sigo sin entender eso y, pues bueno, respeto y entiendo también su molestia, más no entiendo por qué lo hizo", agregó.

Al ser cuestionado sobre si buscará a la exvocalista del Grupo Límite para esclarecer el asunto, Carmona fue tajante: "Mira, yo la verdad lo que hablo con ella, y siempre he hablado durante todos estos años referente a mi hija, a la familia, el saber que ella está bien". Ante esto, agregó que él no dio ninguna declaración y por ende no tiene nada de que hablar o que decir, afirmando que lo que tiene que decirle, lo hace de manera personal: "Pero creo que si tuvo algo que decir y lo hizo públicamente, si ella tiene algo que reclamarme, hacerme ver o platicar, pues ella tiene mi teléfono y lo puede decir, y hacer, ¿no?".

Según el actor de Un Camino Hacía El Destino, las sorpresivas afirmaciones no solo lo afectaron a él, sino también a su hija en común, Melenie Carmona: "Sí se sacó de base. Obviamente, también no entendió igual que yo, pero sí hay una comunicación referente a ese tema que está fluyendo de manera positiva. Y, obviamente, sí, a mi familia también, todo lo que pasó, ¿por qué? Pero bueno, lo que platicamos sí no quisiera compartir. No es nada malo, pero sí es personal y además para buena intención de todo".

Ante el escenario de que su hija conviva con el líder de los Kumbia Kings, Arturo fue contundente en su postura, destacando que no le ve el problema con esta situación: "Yo conozco a Cruz, yo tengo mucho que agradecerle a él porque él fue cabeza del hogar donde estuvo mi hija. Obviamente mi hija siempre tuvo el canal de comunicación muy abierto para cualquier cosa". Y en este sentido, finalmente subrayó:

Él lo sabe porque cuando se iban a casar yo hablé con él y le dije: 'mi hija tiene su padre y cualquier cosa que pase ahí voy a estar yo'. Y él lo tiene muy consciente y mi hija también siempre lo supo. Entonces sí, yo no siento que mi hija corra riesgo, porque sabe que está su papá ahí, y porque también conoce a esta persona y como también conoce a su madre, obviamente".

La relación entre Arturo Carmona, Alicia Villarreal y Cruz Martínez ha estado marcada por momentos de tensión, y este episodio no parece ser la excepción. Mientras Carmona insiste en que está tranquilo y no tiene nada que aclarar, Villarreal parece haber expuesto su incomodidad por la unión laboral de los padres de sus hijos.

Fuente: Tribuna del Yaqui