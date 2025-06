Biby Gaytán confirmaría su separación de Eduardo Capetillo en Instagram; le sería infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de tantos dimes y diretes de un divorcio, la reconocida actriz y presentadora, Biby Gaytán, acaba de haber una publicación en sus redes sociales que para muchos está siendo una confirmación de su separación con el también histrión de melodramas, Eduardo Capetillo, tras casi tres décadas de matrimonio. En los últimos días se le ha acusado de infidelidad y alcohólico.

La famosa pareja de Televisa, con 30 años de matrimonio han enfrentado un sin fin de especulaciones de separación, de infidelidad y hasta de celos enfermizos, pero, en las últimas semanas se ha vuelto el tema principal en los escándalos una intensa división familiar y no precisamente solo entre los exintegrates de Timbiriche, sino que entre los propios hijos con sus padres habría pleitos y separaciones. Todo comenzó por la ausencia de Biby y Eduardo en la boda por el civil de su hija Alejandra Capetillo en Madrid el pasado mes de abril.

En medio de todo este escándalo, el polémico presentador de chismes, Javier Ceriani, mediante su canal de YouTube, aseguró que el proceso de separación tiene varios meses, pero que lo habrían pospuesto para la boda de su hija Alejandra, y terminar de cumplir con el plazo que le dieron en España para anunciarlo. Pero no solo eso, sino que el expresentador de Chisme No Like, compartió una declaración de una presunta amante de Eduardo, en el que expone prácticas intimas muy "extrañas".

Aunque la pareja no se ha pronunciado a toda esta serie de dimes y diretes, recientemente, la exjueza en el programa Pequeños Gigantes, aumentó los rumores de un divorcio al compartir en su cuenta de Instagram una foto familiar de la boda de su hija Alejandra, siendo ella el centro junto a su ahora esposo, Nader Shoueiry, y por un lado ella con dos de sus hijos, y en el otro, Eduardo con otros dos de sus pequeños.

Aunque el actor de Marimar se encuentra en la foto, en el conmovedor mensaje que compartió etiquetó a casi todos los presentes, pues dejó de lado a su marido, ya que no lo etiquetó, ni tampoco lo mencionó con un hashtag, como lo hizo con sus dos hijos menores, que aún no cuentan con redes sociales. Hasta el momento, el galán de Soy Tu Dueña, sigue en absoluto silencio, pero se espera que pronto salga a aclarar la situación.

Biby aviva rumores de separación con este post. Instagram @chamonic3

Fuente: Tribuna del Yaqui