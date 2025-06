¿Billie Eilish y Nat Wolff se encuentran en una relación sentimental?

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos- Los fans ciertamente se están volviendo locos con la nueva noticia que circula por redes sociales acerca de Bellie Eilish y Nat Wolff, pues recientemente fueron captados muy juntitos. Como se recordará, la cantante en algún momento del año pasado mencionó que mantendría su vida sentimental en privado, dejando en claro que no tenía intención de volver a mostrar nada relacionado con el tema, todo eso debido a que tanto los fans como los medios, insistían constante con querer saber lo que ocurría en su vida amorosa.

Sin embargo, la cosa no parece ser así, pues recientemente se le captó en un momento romántico con Nat Wolff mientras se encontraban en un balcón en Venecia, donde ambos parecían disfrutar mucho el momento ya que se les vio felices, tomándose fotos y disfrutando de un par de copas de champaña. Si bien aún no se confirma que se encuentren formalmente en una relación, todo lo anterior hizo que se formaran especulaciones sobre lo que pasa entre ellos dos.

La supuesta relación no es realmente una sorpresa ya que sus seguidores podían intuir desde hace ya un tiempo que algo pasaba entre los dos, pues durante los premios iHeartRadio Music Awards que ocurrieron en marzo, se les vio salir juntos, al igual que fueron captados el mismo mes en Nueva York entrando aun par de bares juntos. Si bien esos han sido solo los momentos más recientes en los que se les vio juntos, existen todavía más, ya que han sido protagonistas de momentos así desde el 2024.

¿Quién es Nat Wolff?

Si bien su nombre se volvió recientemente más sonado, no es alguien que se encuentre lejos de mundo artístico. Nacido en el año 1994, hijo de la actriz y rectora Polly Draper y del reconocido pianista de jazz Michael York, Wolff logró despegar en su carrera y tuvo la oportunidad de aparecer en la serie de Nickelodeon The Nacked Brother Band en donde participó con su hermano, gracias a su gran aceptación por el publico, decidió probar con el cine, en donde actuó en filmes como Paper Towns, The Fault in Our Stars y Death Note.

Foto de momentos en Coachella/ Créditos: Instagram

La vida privaba de ambos artistas se mantiene en un bajo perfil, por lo que no se sabe mucho sobre su actual situación, sin embargo, durante una entrevista Nat reveló que se conocieron en una gala en los Ángeles y que la conexión entre ambos fue casi instantánea, sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando el se unió a la gira de Billie y la atracción empezó a notarse con lo que ahora fue un beso captada en el bacón de Venecia. Sin duda podrían hacer una hermosa pareja.

Fuente: Tribuna