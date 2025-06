¿Estaba borracho? William Levy minimiza su arresto en Florida y revela motivo: "No fue nada"

Comparta este artículo

Madrid, España.- Hace algunas semanas, el nombre del actor cubano William Levy apareció en todos los titulares de la prensa debido a que fue arrestado en el estado de Florida, Estados Unidos, debido a un presunto incidente en el que el alcohol habría estado involucrado. Con el fin de limpiar su imagen, ahora el galán de 44 años brindó los pormenores sobre el incidente ocurrido en un restaurante durante su presencia en el programa español El Hormiguero.

Frente a las cámaras y sin tapujos, el exestrella de Televisa expuso su versión de los hechos, e incluso terminó bromeando sobre el controversial problema que tuvo con la Policía de EU. Aunque se decía que William y su acompañante habrían tenido una actitud prepotente tanto con el personal del restaurante como con los agentes, ahora él aseguró que toda la información que se manejó en la prensa no fue real.

No pasó nada, como se ha especulado. No fue nada grave. Estábamos tomando un trago un amigo mío, bueno, uno de los padres del equipo de beis y yo, y a la hora de pagar la cuenta, él con todo su derecho, tiene derecho de checar la cuenta. Él pensó que algo estaba de más", inició su relato.

Minimizando el asunto, Levy añadió que la reacción que tuvieron él y su amigo se debió a que primero fueron agredidos: "Y había una persona en la barra que empezó, entre ellos empezaron a discutir por esta situación. Y el hombre se para, él se para, y yo me meto y me digo: ‘Oye, porque lo mejor es evitar que la situación escale'", agregó.

William Levy desmiente polémica por su arresto en EU

Después de asegurar que él no tenía nada que ver en el asunto, William contó que fue lo que produjo su arresto: "Entonces, en el medio de todo eso, pues llegó la policía. Nos dejaron ir, no ha pasado nada, ya estábamos a punto de irnos, pero la forma en decirnos que nos fuéramos, fue muy fuera de lugar. Fue: ‘Get out fuck of here’. Y fue que dije: ‘Así tampoco, ¿eh? Vamos a hablar, somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a ese punto, ¿no?'", detalló.

Y de ese punto fue que me llevó a que, porque quisieron, porque yo estaba fuera, yo no hice ningún, o sea, dijeron que yo estaba haciendo un traspaso, yo estaba fuera del restaurante en ese momento. Entonces, pues me llevaron, simplemente", agregó.

Levy también compartió que recientemente, en otra entrevista, le comentaron con humor que ahora forma parte de un “círculo” de celebridades que han tenido situaciones de este tipo, destacando en que no hubo mayores consecuencias: "Pero no pasa nada, hombre. Es una experiencia más en la vida. De hecho, hace poquito, en la mañana, me hicieron una entrevista y me dicen que formo ahora parte de un club. Sí, de varias personas del medio artístico que pasan a ser parte de programas policiales", finalizó.

