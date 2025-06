Francisco Céspedes estalla contra Susana Zabaleta y ventila su lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes el famoso intérprete Francisco Céspedes reapareció en México para participar en el homenaje que se realizó a Marco Antonio Muñiz y los reporteros aprovecharon su estancia en el país para cuestionarlo acerca de la presunta pelea que sostuvo con Ricardo Pérez, pareja de la cantante Susana Zabaleta, quien supuestamente quiso golpearlo por intentarse sobrepasar con la cantante mexicana.

Según los rumores, la polémica surgió cuando Céspedes hizo un comentario inapropiado hacia Zabaleta, y el comediante reaccionó con molestia ante la situación, defendiendo a Susana, y dejando claro que no tolera faltas de respeto hacia ella. Luego de que el trascendido se hiciera viral, ahora Francisco decidió hablar del tema a través de las cámaras del programa Ventaneando.

En ese sentido, Francisco lamentó su distanciamiento de la soprano, ventilando que cuando ella luchó contra una complicada enfermedad, él siempre la apoyo: "Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días. No le voy a mandar ningún beso, pero no entiendo, porque trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien. Y cuando ella tuvo dificultades en su vida, la llamaba siempre todos los días, preocupado por ella y ya no tocó más el tema", manifestó.

Francisco Céspedes lamentó su distanciamiento con Susana Zabaleta

Conjuntamente, Francisco indicó que es raro que tenga diferencias con sus compañeros, por lo que evitó pronunciarse contra Susana y su actual pareja, quien es 30 años menor: "Es un problema de ella, ella fue la que habló. Yo siempre me he expresado bien de los colegas, y sobre todo que he trabajado, y le deseo a las personas lo mejor y respeto a mis colegas sobre todas las cosas", afirmó el originario de Cuba.

En otro tema, el intérprete de melodías como Vida loca y Remolino cuestionó la aparente falta de crítica del activismo de género hacia algunos artistas del género urbano: "Yo no entiendo a veces cómo el feminismo este nuevo de ahora no critica a todos esos reggaetoneros groseros porque vaya que son misóginos. He llegado a la conclusión que hay una agenda política para que el arte, la cultura, la educación, no tengas los valores de las personas para poder manejarte bien", expuso.

Se espera que dentro de pronto Susana Zabaleta aclare lo dicho por Francisco, pues sus fans se encuentran sumamente consternados por su supuesta lucha contra un tumor. Sin embargo, en el pasado se ha referido a su diagnóstico de fibromialgia, padecimiento crónico que causa dolor generalizado y fatiga.

