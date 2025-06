Golpe a Julián Gil: Victoria Ruffo sale en defensa de Marjorie de Sousa y muestra su apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida 'Reina de las Novelas' mexicana, Victoria Ruffo, hace poco brindó entrevista a Sale el Sol y varios medios de comunicación, y en esta salió en defensa de Marjorie de Sousa, en medio de su pelea mediática con su exesposo, el actor de melodramas, Julián Gil, declarando que ella es una mujer que merece su apoyo siendo madre soltera, sin duda un duro golpe para el histrión de Televisa.

A más de seis años de un intenso pleito con Marjorie por la custodia de su hijo, Matías Gil de Sousa, el reconocido actor de melodramas, en el reality Secretos de Pareja, lanzó comentarios fuertes en contra de su ex, acusándola de meterse con varios hombres casados, como Gabriel Soto, y la acusó de haber tenido actitudes violentas en su contra, cuando llegó el momento de su separación sentimental. Marjorie sigue sin pronunciarse al respecto.

Pero, pese a que la venezolana se ha mantenido en silencio, la protagonista de La Madrastra, acaba de salir en su defensa, declarando que ella no quiere meterse en lo que no le llaman, pero que sí quiere redimir el daño en contra de la actriz de Amores Verdaderos, aunque ella será la que salga crucificada: "Yo pienso que uno no debe de meterse, donde no le llaman, aunque a mi me encanta meterme en lo que no me importa, pero luego, el que sale de redentor, sale crucificado".

Sin insultar al villano de la novela Hasta El Fin del Mundo, Ruffo dejó en claro que como mujer y como madre que crío a su hijo sola, todo su apoyo se vuelca en Marjorie en estos momentos, pero, destacó que también estaría bien el ver la historia completa de Julián y cuáles fueron sus errores en esa culminación: "Yo hablaría como mujer, como mamá que tuve un hijo sola, y como mujer que quise ser mamá, me apoyo podría estar con ella en ese sentido, pero habría que tomar en cuenta al hombre, que problemática hubo ahí, pero pues son de ellos".

Finalmente, afirmó que no le gusta hacer muchos planes a largo plazo, porque no sabe cuando morirá, pero que sí tiene pensado en hacer un libro autobiográfico que vería la luz solo cuando ella pase a mejor vida, destacando que no siente que vaya a haber molestias en caso de lanzarlo: "Sí tengo planes con Gaby de escribir algo, pero le digo que esto sí tiene que salir cuando yo no esté en este plano, porque vienen cosas muy feas, no, no cierto. No creo (que haya reclamos), a veces uno pasa por la vida de alguien y le hace daño sin querer, pero no creo".

Fuente: Tribuna del Yaqui