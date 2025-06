¿Hubo golpes? Lorenzo Méndez habla de su divorcio con Chiquis; adicciones serían la causa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Lorenzo Méndez, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Imagen TV, en el que se sinceró por primera vez sobre uno de sus escándalos más grandes, su divorcio de Chiquis Rivera, confesando si es verdad que sus adicciones fueron la causa de que su matrimonio haya colapsado y no pudieran pasar del primer aniversario de boda, ¿acaso sí hubo golpes?

Completamente enamorado y con esperanzas de una vida juntos, el 29 de junio de 2019 en Los Ángeles, California, el exvocalista de La Original Banda el Limón llegó al altar con Chiquis, pero, por desgracia, las cosas no se dieron como esperaba y en septiembre del 2020 anunciaron su separación, que ha generado mucho escándalo, pues se ha dicho que fueron por actitudes violentas y tóxicas de Lorenzo, incluso Chiquis le dedicó el tema De Lo Qué Me Salvé.

Ahora, tras tantas acusaciones en su contra, en las que incluso Johnny Rivera, hermano menor de Chiquis dijo que fue testigos de actos violentos en contra de su hermana, Lorenzo ha decidido romper el silencio en entrevista para el programa El Minuto Qué Cambió Mi Destino, afirmando que él acepta sus errores pero que no fue por lo que se dijo: "Para nada, yo sinceramente como hombre, sé aceptar cuando algo está mal, y la fiesta siempre me ha gustado, y pues cada quien cuenta su historia como ellos lo ven, como que eso lo tengo muy alejado, pero el que cuenta su historia, la cuenta a su modo".

El intérprete de Me He Enamorado, declaró que muy pronto él saldrá también a hablar de su experiencia en el matrimonio con la hija de Jenni Rivera, y aclarará muchas cosas con las que limpiará su nombre: "Y la voy a contar y bien, y bien contada, porque hay que defender mi nombre, mi apellido, mis valores, y no está cool que alguien lucre con un matrimonio". Después de que Gustavo Adolfo Infante le cuestionara si Chiquis usó su divorcio para ganar dinero, Méndez afirmó que sí: "Claro, obviamente sí. Yo soy un caballero ante todo y pues hay niveles".

Finalmente, Lorenzo dejó en claro que nunca a hablado mal de la intérprete de Abeja Reina y no ha dado declaraciones, pero que sí creó un álbum con temas que en su mayoría van dedicadas a ese matrimonio y separación, afirmando que todo le sirvió para sanar y seguir adelante: "La mejor terapia de esa relación fue escribir muchas canciones, tengo un álbum casi completo dedicado a eso. Fue mi mejor terapia, contar mi historia a través de lo que hago, lo que soy, artista, cantante".

Fuente: Tribuna del Yaqui