Juez rechaza demanda de Baldoni contra Lively, Reynolds y 'The New York Times'

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El problema entre el actor y director de cine estadounidense, Justin Baldoni, así como la actriz y modelo estadounidense, Blake Lively, después de meses continúa, y este lunes 9 de junio se dio a conocer que un tribunal federal de Nueva York desechó las demandas presentadas por el director de Five Feet Apart (2019), lo cual claramente es una muy mala noticia para el intérprete de Heath Kirkfield en CSI: New York (2010).

Es necesario mencionar que hace unos días la protagonista de la serie de televisión Gossip Girl retiró las acusaciones de “daño emocional” y “daño negligente de angustia emocional”, esto según medios locales, después de que el equipo jurídico de Justin solicitara los registros médicos de Blake. Se presume que todo forma parte de una estrategia para agilizar los tiempos del juicio, mismo que, como ya se sabe, se efectuará en marzo de 2026.

De hecho, como te hemos informado en TRIBUNA, las diferencias entre ambos estadounidenses comenzaron cuando trabajaron en la película Romper el Círculo, pues se desataron diversos rumores de que su relación laboral era bastante conflictiva. No obstante, ya cuando la cinta se estrenó, en diciembre de 2024, para sorpresa de muchos, la mujer que le dio vida a Serena van der Woodsen presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California por acoso sexual contra su compañero.

'It Ends With Us'

Este día el juez Lewis J. Liman rechazó todas las acusaciones presentadas por Justin Baldoni y su empresa productora, Wayfarer Studios, en contra de Blake Lively, Ryan Reynolds y The New York Times. El fallo representa un revés importante para Baldoni, quien los había denunciado por difamación y chantaje, en un caso que ha causado gran impacto en Hollywood. Es vital recordar que en la demanda solicitaba 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y la publicista Leslie Sloane, acusándolos de difamación y de llevar a cabo una campaña para dañar su reputación.

También incluyó en la batalla legal a The New York Times, asegurando que el medio difundió información falsa sobre él y su compañía. Sin embargo, el juez concluyó que Baldoni no aportó pruebas suficientes para demostrar que las afirmaciones de Reynolds, Sloane o del periódico fueran hechas con intención de dañar o a sabiendas de su falsedad. Aunque el hombre de 41 años puede modificar sus señalamientos e intentar nuevos reclamos, la resolución del experto reduce notablemente sus posibilidades de éxito.

Fuente: Tribuna