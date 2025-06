Lalo Capetillo Jr se sincera en 'Hoy' sobre divorcio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Eduardo Capetillo Gaytán, mejor conocido como Lalo Capetillo Jr., en una reciente entrevista para el programa Hoy, se mostró con el mejor humor al momento de sincerarse sobre el divorcio de sus tan famosos padres, el también cantante y actor Eduardo Capetillo, y la querida presentadora y actriz, Biby Gaytán. En los últimos meses se les ha acusado de divisiones familiares y fuertes pleitos.

Desde hace varias semanas la familia Capetillo Gaytán se encuentra en el centro del escándalo, pues tras la boda por el civil de la joven influencer, Alejandra Capetillo Gaytán, se dice que estarían en la ruina por el alcoholismo de Eduardo, y que estarían separados el actor y Biby, porque supuestamente el actor de Marimar le habría sido infiel, incluso se afirma que viven ya en casas separadas y hay una demanda de por medio.

Ante esta serie de dimes y diretes, cuando el exintegrante de Juego de Voces, decidió sincerarse ante reporteros del matutino de Televisa y negó rotundamente la situación, entre risas, señalando que pasa lo mismo con el tema de la muerte de su padre, que es falso y están en bien: "No manches, hace dos semanas mataron al pobre de mi papá, ya déjenlo tranquilo. O sea, ya se murió Eduardo, todo el mundo decía: 'ya se murió tu papá'. Ahora dicen que ya se están divorciando, por ahí dicen que ya ni viven juntos. Lo mismo que lo de la muerte".

Biby reaviva rumores de divorcio. Instagram @chamonic3

El exparticipante de MasterChef Celebrity, dejó en claro que ninguno está enojado en la familia, pues entienden que los rumores de esta índole en cierto punto son normales, porque a la gente le interesa todo lo que tiene que ver con ellos, por sus años en el medio y como matrimonio: "Es normal, yo creo que es parte de esto, y entiendo que la gente tenga interés porque les tienen cierto cariño, los han visto a lo largo de sus vidas y de sus carreras, entonces creo que es normal. Nada más no me lo maten al pobre de mi papá".

Finalmente, señaló que en su familia todos son sumamente unidos, y que no hay día en el que no estén en contacto, confesando que cada noche si no le llaman sus padres, él toma la iniciativa y les marca, para hablar de su día y preguntar por sus dos hermanos menores: "Sí, claro. En realidad somos bastante muéganos, nos marcamos prácticamente todas las noches. Siempre estamos ahí. Si no me marcan ellos, les marco yo. ¿Cómo va en la casa mis hermanitos? Yo creo que el secreto es siempre estar ahí con la familia bien sólida y saber lo que tenemos".

Fuente: Tribuna del Yaqui