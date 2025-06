Mario Bautista y Emilio Estefan colaboran en el himno oficial de la League’s Cup 2025

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La Leagues Cup ocurrirá del 29 de junio al 31 de agosto. En esta ocasión, participarán solo los 18 mejores equipos de la MLS, y de hecho, los cuatro más destacados de la Major League Soccer o la Liga MX serán quienes avanzarán a los Cuartos de Final. Es relevante mencionar que los tres primeros lugares obtendrán su boleto para la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Ahora bien, Emilio Estefan, músico y productor cubano, creó el himno oficial titulado Nuestros Colores, pero lo que captó la atención es que en su elaboración participó el cantante y actor mexicano Mario Bautista, quien a sus 29 años manifestó que este logro es un sueño hecho realidad. Es relevante mencionar que el joven comenzó a destacar en el mundo de la música a través de la plataforma YouTube y saltó a la fama en 2015 con su primer sencillo Ven a bailar.

En cuanto al cofundador del grupo musical Miami Sound Machine, compartió su felicidad durante una entrevista en Despierta América, pues el evento que iniciará en 50 días se convertirá en otra de sus metas cumplidas, ya que el hombre de 72 años ha trabajado en las Olimpiadas y el Super Bowl. Por lo tanto, para el ganador de seis premios Grammy Latinos, esta es una nueva oportunidad que le da la vida.

Mario Bautista compartió una historia

El esposo de Gloria Estefan confesó: “Estoy muy contento porque aparte de eso me dan la oportunidad. Yo he trabajado en Olimpiadas, en Super Bowl (…). Me llamaron para hacer los dos, ¿no? Pero me encanta esta oportunidad que me da la vida, yo lo que hice, va a haber mucho sabor latino”. Haciendo alusión al momento delicado que se vive en Estados Unidos sobre las políticas del presidente Donald Trump contra los indocumentados, Emilio manifestó: “Creo que es muy importante que sepamos que los latinos, el fútbol siempre une a las comunidades, a la gente le encanta. Yo creo que es un momento para mí como productor para ponerle sabor latino; es muy importante ese mensaje al mundo, que los latinos tenemos mucho que contribuir a Estados Unidos”.

Previo a presentar el videoclip con el tema —que ya se puede escuchar en las distintas plataformas digitales— el productor musical externó su deseo de volver a colaborar con Bautista y aprovechó para recalcar que hace falta más unión entre latinos. Más que una canción, Nuestros Colores es descrito como un himno que une pasiones, fusionando ritmos y géneros. El tema refleja la energía del fútbol y la rivalidad entre la Liga MX y la MLS, vista como una “batalla de estilos e identidad”.

Fuente: Tribuna/ Agencia México