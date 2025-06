"No me arrepiento": Mamá de Geraldine Bazán reacciona a pleito con su hija por hablar de más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados la famosa actriz Geraldine Bazán se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que confesó públicamente que había un distanciamiento entre ella y su madre Rosalba Ortiz para priorizar su "paz mental", debido a que en varias ocasiones la señora ha hecho fuertes declaraciones sobre su vida privada. Tras revelarse esta información, ahora la abogada decidió compartir su postura sobre la polémica.

Asimismo, la representante artística envió un contundente mensaje a Julián Gil, quien semanas atrás revivió el presunto motivo de la separación entre Bazán y Gabriel Soto. Al ser cuestionada por los reporteros sobre la aparente separación que existe entre mamá e hija, doña Rosalba expresó contundente: "Ella siempre está en mi radar... No hay ninguna ruptura, de hecho, ya ven que hubo un rumor ahí que se había muerto, que había tenido un accidente".

Ella me llamó para a decirme: ‘Mamá, está saliendo esto, yo estoy bien, no te preocupes’. Eso es todo. Y mira, mientras que ella no se distancie de Dios, Dios con ella, ¿quién contra él?", añadió.

Ante la duda con respecto a si lamentaba sus expresiones sobre la vida personal de la actriz, Rosalba fue tajante y subrayó que no: "No, yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho". Y cuando surgió la interrogante para saber si le entristecía que sus acciones la alejaran de la estrella de Televisa y TV Azteco, esto mencionó: "¿Qué si yo siento feo? No, yo sentía más feo que ella no decía nada, entonces nada más".

Por otra parte, la señora Ortiz no se quedó callada sobre lo expuesto por Julián Gil en el programa Secretos de Parejas, donde el argentino insinuó que Irina Baeva no era la tercera en discordia en la relación de Gabriel y Geraldine: "Mira, yo desde cuando pasó esto, yo dije: ‘Marjorie, yo creo en ti’. Y fue lo que desató el coraje de este señor que dijo que yo no era nadie. Él tampoco es nadie, ni es profeta en su tierra, ni es el poseedor de la verdad absoluta", recalcó.

Muy bien les dijo Gabriel que ya había un juicio que llegó a la Suprema Corte de Justicia, era cosa juzgada y se demostró la mentira que se malinterpretó porque así es, las fotografías las pueden truquear, los videos le cortan como lo hemos visto, pero finalmente hicieron una cosa, pero Geraldine ya les dijo, ella con su derecho de réplica que también lo tuvo con la situación", agregó.

Finalmente, al hablar sobre las confesiones de Gil señalando a la madre de Marjorie de Sousa por sus presuntas adicciones al alcohol, doña Rosalba no se guardó nada: "Bueno, eso es problema de él. Les digo, él no es nadie para hacer ese tipo de declaraciones y no es profeta en su tierra, como a lo mejor muchas personas no lo son. Y bueno, ahí él su conciencia, y que lo perdone Dios. Y nada más que no involucre a mi familia", remató.

