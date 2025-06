Tras las declaraciones de Arturo Carmona, Alicia Villarreal responde: “¡No lo metas!”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que La Güerita Consentida haya manifestado públicamente que, en su opinión, su exesposo Arturo Carmona y su todavía marido Cruz Martínez eran “igualitos”, ahora la intérprete de Ojo Por Ojo le vuelve a responder al padre de su hija, Melanie Carmona, pues como te informamos en TRIBUNA, en una reciente entrevista el exactor de Televisa reaccionó impactado con las palabras que había dicho Alicia Villarreal.

Primeramente, hace unos días, la exintegrante de Grupo Límite, en una conversación con Telediario, dejó muy en claro que no le parecía que Arturo y el dueño de Kumbia Kings trabajaran juntos, porque para ella esto era un claro indicativo de que eran más similares de lo que se pudiera pensar, pues mientras uno se dejaba manipular, al otro le gustaba mantener el constante control sobre las personas.

No obstante, Carmona no se quedó callado y, en entrevista para Sale el Sol, aseguró que no entendía las declaraciones de Alicia, porque en su opinión él tenía la conciencia tranquila: “Yo creo que cuando hablas desde el enojo, desde la desesperación, del no sé de qué, a veces uno habla de forma ciega o de impulso. Y tal vez, bueno, mostró su molestia del cual esta sociedad que tengo con su marido aún, no es de ahorita, es de hace muchos años”, afirmó el exfutbolista.

Arturo Carmona dice que él tiene la conciencia tranquila

La intérprete de Insensible a ti manifestó su sorpresa al saber que los medios de comunicación ya habían charlado con el padre de su hija mayor con respecto al controversial tema. Es así que, tras los primeros comentarios de los reporteros, la cantante con más de 32 años de carrera musical aparentemente no estuvo nada contenta de que incluyeran en el tema a su expareja, y mucho menos que le preguntaran al respecto.

“Yo no lo meto. ¿Para qué le andan preguntando? No lo metas”, expresó Villarreal ante los primeros comentarios de los reporteros sobre esta polémica. En torno a la denuncia que entabló contra su aún esposo por violencia familiar, la cantante de regional mexicano aclaró si considera que se le ha hecho justicia: “O sea, lo voy a pelear. No voy a descansar, ¡no puedo ni dormir en paz! Necesito lograrlo para poder ayudar a las demás”, expuso conmovida.

