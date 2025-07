¿Arturo Carmona acusa a Aracely Arámbula de despedir a su novia por celos?; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y conductor, Arturo Carmona, durante una entrevista decidió dejar en claro una situación polémica en Perfume de Gardenia, donde su expareja sentimental, la actriz Aracely Arámbula, es acusada como la responsable de despedir de la obra a su novia actual, Emilia Bragado, a causa de que presuntamente estaría enferma de celos por verlos juntos.

En la década de los 2000's, tras el divorcio con Alicia Villarreal, Carmona y Arámbula tuvieron un apasionado romance, por o que ahora que se confirmó que Emilia fue despedida de la obra de teatro, se acusó a la actriz rubia de esto, a lo que el expresentador de Hoy, fue tajante al asegurar que no fue por su causa y cada empresa tima decisiones sin que sea influencia de alguien más: "Bueno, pasa en todas las empresas, ¿no? En todas las empresas siempre hay algo, sobre todo cuando es muy grande la compañía. No, no, no (no fu por Aracely)".

Al ser cuestionado sobre que se le junto el ganado y hubo escena de celos por parte de la actriz de La Madrastra y su pareja, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, dejó en claro que no fue así y todos en la obra han tenido buenas relaciones, sino de mejores amigos, siempre cordialidad y jamás han habido situaciones incómodas: "No se me juntó (el ganado), yo tuve una relación con ella hace muchos años, hablando de Aracely, hace 14 años aproximadamente o más. No hubo incomodidad, al contrario. Creo que hubo suficiente confianza, una apertura de comunicación de todos".

Finalmente, Carmona destacó que Emilia no fue despedida, sino que el personal fue renovado así como muchas cosas, y hay circunstancias que han evitado que se renueven contratos y a ella le tocó ser una de las que no tuvo esa oportunidad, pero pide se deje de culpar a la expresentadora de MasterChef México: "Se renovó parte del elenco, hablando del ensamble de baile, ensamble de modelos, muchos ya tenían otras compañías donde trabajar. Gardenia de pronto tuvo una pausa, y casi tres meses regresamos hasta septiembre. Entonces muchos tenían que seguir trabajando".

Por otra parte, el productor de la obra, Omar Suárez, también negó rotundamente que él haya despedido a la novia de Carmona y confirmó que todo es porque se han renovado ciertos detalles del proyecto, como coreógrafa que tomó las decisiones de las bailarinas: "Emilia es una gran bailarina y la verdad es que tuvimos un cambio de coreógrafo. La esposa de Julio Camejo, Vela, Isabela, conformó el nuevo casting de baile y entonces fue una de las razones, entre eso y que ella se fue a Argentina".

Fuente: Tribuna del Yaqui