“Escribí cosas tan bonitas”: Laura Flores transforma su dolor por Lalo Salazar en canción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las parejitas más mediáticas de México anunció hace algunas semanas que pondría fin a su relación: se trata de Laura Flores y Lalo Salazar. Sin embargo, de los dos, al parecer a quien más le dolió fue a la estrella de melodramas, pues en su reciente entrevista en el programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, la mujer de 61 años destapó todo su dolor e incluso derramó un par de lágrimas.

Antes que nada, hay que mencionar que el corresponsal de guerra, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no ha expresado ninguna opinión sobre el tema, aunque, en caso de que esto suceda, te mantendremos informado en TRIBUNA. Además, según las palabras de Flores, el periodista ni siquiera ha revisado su bandeja de entrada, algo que ella sabe porque le ha mandado varios mensajes.

Aunque el asunto no termina ahí, ya que el ex de Laura llegó al punto de bloquearla: “Sería interesante que abriera sus mensajes porque le escribí cosas muy lindas, tan bonitas… una de esas cartas se la mandé a mi productor musical y le dije ‘esa es la letra, ponle la música porque no puedo hacerlo’. No sabes qué canción tan bonita te voy a venir a presentar si me das chance”, relató la actriz.

Laura Flores

La revelación de que la cantante había escrito un tema musical para Salazar dejó sorprendidos a muchos usuarios, y algunas personas están impacientes por escucharlo. Sin embargo, lamentablemente se desconoce la fecha exacta de su lanzamiento, aunque hay esperanzas de que esto ocurra, ya que la protagonista de Piel de otoño (2005) le pidió la oportunidad a Adolfo Infante de cantar en su show su nueva canción.

Finalmente, también admitió que la separación pudo deberse a múltiples razones, y que no puede culpar por completo a Lalo. A pesar de su sinceridad, añadió que le costará un tiempo dejar ir por completo a su exnovio. Hasta el momento, la ruptura de estos famosos que parecían llegar al altar sigue siendo un misterio, y gran parte de su extenso fandom aún desean verlos juntos.

Fuente: Tribuna