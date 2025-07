Eugenio Derbez vuelve a burlarse de Victoria Ruffo y niega celos hacia Alessandra Rosaldo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Eugenio Derbez, decidió sincerarse ante las cámaras para contar cómo es la relación entre su expareja Victoria Ruffo y su actual esposa, Alessandra Rosaldo, pues se había mencionado que la primera actriz estaría celosa de la cantante, ya que esta habría adoptado a su nieta Tessa como propia, lo cual no terminó por agradar a la mamá de José Eduardo Derbez.

En ese sentido, el productor y actor de la serie La Familia P.Luche afirmó que la bebé de apenas 1 año ha sido clave para acercar a ambas mujeres. Así lo reveló en entrevista para el programa De Primera Mano: "Fíjate que, a raíz de que nació la nieta, sobre todo Ale y ella hicieron muy buen clic, muy buena relación", comentó el artista. Con esta afirmación, el actor derriba cualquier rumor de tensión entre su actual pareja y la madre de su hijo, José Eduardo Derbez, padre de la niña.

Y como era de esperarse, Derbez no desaprovechó la oportunidad para burlarse de 'La Ruffo' al recordar que Tessa sacó el gen de la familia y es idéntica a él: "Yo creo que es la más parecida. No solamente de mis nietas, incluso parece que fuera mi hija, porque es muy, muy parecida a mí, cosa que me da mucho gusto", confesó con orgullo, para luego lanzar una frase cargada de humor sobre lo que podría pensar Ruffo al respecto:

Alessandra Rosaldo adoptó a Tessa como su propia nieta

Yo me imagino que no le da tanto gusto a la abuela", dijo entre risas, fiel a su estilo irónico que ha caracterizado muchas de sus declaraciones sobre la protagonista de telenovelas.

El comentario de Eugenio contra su exesposa se da a solo unos días de que ella lanzara un cruel comentario contra él y toda su familia. Resulta que al ser cuestionada sobre la posibilidad de reencontrarse con el padre de su hijo mayor en el cumpleaños de su nieta, Victoria afirmó que no le gusta convivir con Derbez ni sus demás familiares: "No creo. A mí no me gusta compartir con ellos. Ellos que compartan otro día", dijo la primera actriz sin rodeos.

Además, doña Victoria opinó sobre el posible divorcio entre la integrante de Sentidos Opuestos y Derbez, pero aseguró que todo sería un simple chisme: "No creo. La verdad, no creo. Luego inventan muchas cosas. La verdad, lo dudo mucho. Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero no creo. Creo que han formado un matrimonio estable, bonito".

Fuente: Tribuna y X @deprimeramano