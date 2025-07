¿Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reconcilian? Esto dijo Rosalba Ortiz tras nueva FOTO juntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, los medios de comunicación no han dejado de especular acerca de una posible reconciliación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, ya que fueron captados juntos luego de que el actor finalizara su largo romance con Irina Baeva. Después de que las imágenes de los exesposos le dieran la vuelta al Internet, la madre de la actriz, doña Rosalba Ortiz, decidió hablar al respecto.

El galán de novelas de Televisa y Geraldine se reencontraron recientemente porque su hija menor, Alexa Miranda, se graduó de la primaria, posando juntos para celebrar este logro académico de su pequeña. Tras enterarse de esta reunión, doña Rosalba le contó a los reporteros que ella personalmente buscó a Soto para agradecerle por haber tenido ese momento familiar con sus nietas:

Me encanta. Eso también, la (foto) que subieron cuando fue la primera comunión… Hasta le mandé (mensaje) a Gabriel y dije: 'Esas son acciones positivas'", dijo a De Primera Mano.

Geraldine Bazán presumió foto con Gabriel Soto

Sin embargo, Rosalba no habló acerca de una reconciliación entre su hija y el histrión, como se ha venido especulando. Por otra parte, la representante también hizo referencia a un tema más delicado en su relación con Geraldine. La también promotora de la carrera artística de la famosa confesó que cree que Bazán tomó distancia de ella a partir de que habló públicamente de su papá:

Parece ser porque la vi ya más seria cuando hablé de su papá, ¿no?", comentó.

Acto seguido, Rosalba recordó que la relación entre Gera y el hombre que le dio la vida nunca fue la mejor: "Cuando yo le decía: ‘Háblale a tu papá, márcale, por favor…’, me decía: ‘Si él no me habla, ¿yo para qué le voy a hablar?'", narró Ortiz, subrayando que su hija maduró a temprana edad y asumió su postura con firmeza.

Además, la madre de Geraldine aprovechó su encuentro con la prensa para defender a la actriz de quienes la tachan de ser ingrata con ella, porque le dejó de hablar: "Mi hija es muy agradecida, es una excelente persona, un buen ser humano y no me la etiqueten así", expresó. Ortiz también destacó el crecimiento personal de Bazán, señalando que la artista ha aprendido defender su postura, incluso aunque se trate de su propia madre: "Ella está ejerciendo su derecho de réplica hasta conmigo de lo que no le gusta, pero no es porque sea malagradecida", dijo.

Si lo hace conmigo, ahora cuídense porque lo va a hacer contra ustedes", añadió a manera de advertencia con un toque de humor.

Fuente: Tribuna