Julián Gil festeja su cumpleaños tatuándose la firma de Lionel Messi; así le quedó

Ciudad de México.- El actor argentino Julián Gil pasó por un momento importante para él, puesto que siendo un gran aficionado del futbol, tenía el sueño de conocer al ídolo del futbol, Lionel Messi. El esperado momento para uno de los hombres más guapos se cumplió en Miami, ya que mientras se encontraba cubriendo la cobertura del Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium, el también puertorriqueño tuvo la oportunidad de pedirle al futbolista su firma, para después tatuársela en su cumpleaños.

Esto mientras esperaba a que el ídolo de muchos bajara del autobús del Inter Miami. "No voy a pedir ninguna firma, solamente la de Messi", expresó en el video compartido por redes sociales, antes de que Messi se encontrara frente al modelo, a lo que Gil le pidió le firmara el brazo: "Leo, me quiero tatuar tu firma… despacito para que quede bien", le dijo emocionado al deportista, a lo que accedió y le autografió en la parte interna del codo.

Horas después, Julián acudió a un estudio de tatuajes para convertir ese autógrafo en un recuerdo permanente. "Y si me tatué… ¿Tú lo harías? ¿Y por quién? Los leo", escribió en TikTok junto a un video del proceso. El gesto no solo fue una muestra de admiración, sino también una forma de inmortalizar lo que el jugador representa para él. "Yo tenía mil cosas para decirle y lo que se me ocurrió decirle fue: 'Dale despacito para que quede bien', o sea, como que no me haga un garabato...".

...para que quede bien en el tatú", contó.

El histrión, conocido por su pasión por el fútbol, explicó que este es apenas el inicio de una serie de diseños con los que planea cubrir su brazo derecho. Su intención es contar, a través de la tinta, su historia como aficionado y las alegrías que le ha dado seguir la carrera del campeón del mundo. La publicación de Gil rápidamente se volvió viral, acumulando miles de vistas y comentarios de apoyo.

Muchos celebraron su entusiasmo y destacaron la humildad del delantero al acceder a la petición. Incluso figuras del espectáculo y el soccer aplaudieron el gesto, considerándolo un homenaje genuino y entrañable. Este episodio no solo refleja la admiración de un fan por su ídolo, sino también la capacidad del deporte para generar momentos inolvidables. Para el artista, ese trazo en su piel es un símbolo de sueños cumplidos, de pasión por el fútbol y de la magia que solo Messi puede provocar.

Fuente: Agencia México