Julio César Chávez, un "rompecorazones" en una etapa de excesos; así lo contó el sonorense

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Algunas de las figuras más reconocidas en México son los deportistas y, aún más, los boxeadores, siendo uno de los más emblemáticos Julio César Chávez, quien confesó haber tenido una etapa donde vivió excesos, así como tuvo una gran popularidad con el público femenino, e incluso admitió que tuvo romances con figuras reconocidas en el mundo del espectáculo, lo que mencionó como un tiempo de "rompecorazones" en su juventud.

Julio César Chávez con 22 años

El exboxeador habló sobre ello en el canal de YouTube de Paulo Chavira; mientras charlaban, contó sobre este periodo, donde con su atractivo físico de aquel tiempo logró que se le abrieran puertas en el romance con mujeres bellas. Por otro lado, comentó que si bien fue una buena etapa, le guarda cierto recelo. "Era fácil y a la vez difícil. Era fácil porque en ese momento no estaba tan feo como ahora. Si ves fotos mías cuando era joven, aparte de que era boxeador, era güerito, simpático y todo".

No voy a decir nombres, imagínate", declaro el peleador.

El campeón narró que, durante gran parte de su trayectoria, celebridades del mundo musical y deportivo hacían lo imposible por presenciar sus peleas y compartir momentos con él; entre todas, resaltó el 'Divo de Juárez', quien le manifestó su admiración por su desempeño sobre el cuadrilátero. "Iban todos los artistas y deportistas en ese entonces. Un día, Juan Gabriel, me encontré con Juan Gabriel en Las Vegas y me tomó las manos para decirme: ‘Qué guapo estás, te deseo mucha suerte’..."

Tuve la dicha y el orgullo de contar con la presencia de todas las mayores personalidades en ese entonces".

Además de mencionar que en ese tiempo una entrada costaba $500 dólares, así como el costo máximo era de $2000 dólares. El púgil recordó también su vínculo con el mítico Diego Armando Maradona, declarando que al inicio guardaba cierta distancia hasta que tuvieron la fortuna de coincidir y pudo reconocer su integridad como persona. Remato diciendo: "No tomé con él ni nada de eso, lo conocí en Culiacán; de verdad que me quedé sorprendido con Maradona porque no me caía bien".

Termino diciendo cómo se hicieron amigos: "Me invitó varias veces a su programa y nunca quise ir, pero cuando lo conocí personalmente, se lo dije en su cara porque tenía una mala percepción de él y, posterior a eso, me desarmó por su calidad de persona". Con estas confidencias, Chávez demostró que detrás del invicto campeón existió un joven tentado por los privilegios que le ofreció la fama, pero también un hombre capaz de valorar las lecciones que le dejó cada experiencia fuera del ring.

Fuente: Agencia México